Ecaterina Andronescu, anunţ important despre meditaţii. Ce schimbări vor avea loc

În opinia ministrului, meditaţiile reprezintă un fenomen extrem de complex, care ar trebui analizat corespunzător şi luate anumite măsuri.

"În legătură cu meditaţiile, aici fenomenul este mult mai complex şi noi îl privim în mod corespunzător. Sigur, nu putem să învinovăţim profesorii, sau numai profesorii. În egală măsură, sunt foarte mulţi părinţi care fac presiune asupra profesorilor pentru aceste ore de meditaţii în particular. (...) Am discutat de multe ori în minister că nu este etic, şi acest lucru va trebui să îl precizăm foarte clar şi în lege, deşi este exprimat prin ordin de ministru, ca elevii din clasa profesorului să fie meditaţi de acest profesor. Acest lucru mi se pare că este de neacceptat. Aşa cum este de neacceptat mi se pare şi faptul că o învăţătoare de la o clasă îşi ia copiii la propriul after school. Şi acest lucru nu ar avea ce căuta, pentru că de asemenea creează suspiciunea, cel puţin, că elevii aceia sunt preferenţial trataţi. Şi acest lucru nu trebuie să existe în şcoală", a spus ministrul Educaţiei, joi, la Cluj, într-o conferinţă de presă.

Ecaterina Andronescu a afirmat că anumite schimbări legislative se impun, deoarece deoarece în viaţa de zi cu zi au apărut situaţii care obligă ministerul să ia decizii.

Întrebată dacă i se pare normal ca elevi din ciclul primar să ia meditaţii, ministrul a precizat că părerea ei nu va influenţa atitudinea părinţilor faţă de această practică. De asemenea Ecaterina Andronescu a subliniat că trebuie luate măsuri, deoarece evaluările arată că, pe vreme ce elevii cresc, apar decalaje tot mai mari între copiii care aparţin aceleiaşi generaţii, iar acestea sunt foarte dificil de recuperat în apropierea vârstei de 13-14 ani.

"Dacă răspunsul meu este 'nu mi se pare normal' (n.r. - să ia meditaţii) să nu credeţi că de mâine părinţii vor încerca într-o măsură mai mică să îşi trimită copiii la meditaţii. Cred că încet-încet şi cu întărirea pregătirii şcolare pe care trebuie să o avem în vedere vom diminua şi acest fenomen, pentru că aş putea să îl numesc în felul acesta. (...) Am constatat, din evaluările pe care le avem, (...) că începând chiar de la clasa a II-a apar decalaje între copiii care aparţin aceleiaşi generaţii. Şi aceste decalaje, dacă ar fi să luăm linia orizontală, (...) cresc pe măsură ce ne îndepărtăm de clasa a II-a spre clasa a VIII-a. Şi ajungem să fie la clasa a VIII-a să fie aproape de nerecuperat", a spus Ecaterina Andronescu.

O soluţie pentru remedierea acestei situaţii ar fi, în opinia ministrului, introducerea unor ore remediale pe care să le facă profesorii şi învăţătorii.

"Sigur că nu putem să stăm cu mâinile încrucişate să spunem nu este nimic de făcut. O să rugăm doamnele şi domnii profesori, doamnele învăţătoare, să înceapă chiar din ciclul primar acele ore remediale, ca să putem să micşorăm aceste decalaje, în aşa fel încât să nu ajungem la clasa a VIII-a să constatăm că din 142.000 de elevi, câţi au fost anul trecut, 55.000 nu au luat măcar cinci la matematică", a spus ministrul.

În opinia acesteia, doar aşa se poate scădea din presiunea care se pune în acest moment pe meditaţii.

La Cluj-Napoca se desfăşoară, în perioada 6-8 februarie, Conferinţa naţională "Priorităţile Preşedinţiei României la Consiliul UE în domeniul educaţiei", organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, eveniment la care participă ministrul Ecaterina Andronescu şi şefii inspectoratelor şcolare din ţară.

În cursul vizitei de la Cluj ministrul Ecaterina Andronescu s-a întâlnit cu directorii şcolilor din judeţ, cu rectorii universităţilor şi cu inspectorii şcolari.