Echinocţiul de toamnă 2020. Cum să nu atragi GHINIONUL la hotarul dintre vară şi toamnă

Echinocţiul de toamnă 2020. Din punct de vedere astronomic trecerea la anotimpul toamna are loc odată cu echinocţiul de toamnă, moment în care ziua este egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ.

Există două astfel de fenomene: echinocţiul de primăvară (în luna martie) şi echinocţiul de toamnă (în luna septembrie).

În 2020, acest fenomen astronomic are loc la 22 septembrie: 16 h 31 m (timp legal românesc) şi reprezintă momentul în care Soarele, în mişcarea sa aparentă anuală, trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ceresc, potrivit site-ului www.astro-urseanu.ro. În această zi, în emisfera australă începe primăvara.

De la un an la altul, fenomenul nu se produce la aceeaşi dată datorită faptului că anul calendaristic nu este egal cu cel tropic. De când a fost alcătuit calendarul gregorian (1582), echinocţiul de toamnă s-a produs în zilele de 21, 22, 23 sau 24 septembrie, mai des însă la 22 sau 23 septembrie, potrivit Agerpres.

După echinocţiul de toamnă, ziua (perioada de timp iluminată de Soare într-un ciclu de 24 de ore) devine tot mai mică iar noaptea tot mai mare până la solstiţiul de iarnă, din 21 decembrie 2020.

Cele două puncte de pe ecliptică în care se află Soarele în momentul echinocţiului se numesc puncte echinocţiale, fiind denumite punctul vernal şi, respectiv, punctul autumnal. Cuvântul “echinocţiu” derivă din cuvântul francez ”équinoxe”, care, la rândul lui, provine din latinescul “aequinoctium”, format din “aequus” - “egal” şi “nox”, “noctis” - “noapte”.

Calendarul popular păstrează în zona echinocţiului de toamnă amintirea unui străvechi început de an, marcat de moartea şi renaşterea Zeiţei Mumă, de origine neolitică, peste care părinţii bisericii creştine au suprapus moartea, numită Adormirea (15 august), şi naşterea Fecioarei Maria (8 septembrie), potrivit volumului ″Zile şi mituri. Calendarul ţăranului român″⁣ (2000), de Ion Ghinoiu.

La 8 septembrie, sărbătoarea Naşterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică) marchează sfârşitul verii şi începutul toamnei. Vremea se răceşte, începe migraţia păsărilor, iar o vorbă populară spune că acum se schimbă pălăria cu căciula.

Echinocțiul de toamnă 2020. La țară, echinocțiul de toamnă reprezintă încheierea muncilor agricole și sărbătorirea estui eveniment prin sărbătoarea recoltelor. Sătenii obișnuiesc să ducă bucate din recoltă la preot pentru a fi sfințite. După sfințire, se spune că aceste legume și fructe capătă puteri tămăduitoare.

Se spune că în această zi florile plâng pentru că venirea iernii înseamnă și sfârșitul lor. Pentru a avea flori în ghiveci care să reziste peste iarna trebuie să le ungi cu mir sfințit la o mănăstire și astfel vor rezista și pe timpul iernii la fereastră.

Potrivit tradiției, în această zi se prepară primul must din strugurii proaspăt culeși, se bat nucii și se scutură merele și gutuile.

În mitologia greacă, toamna începea când se întorcea zeiţa Persefona împreună cu soţul ei, Hades, în lumea subpământeană.

Se spune că în calendarul popular se păstrează încă în perioada echinoțiului de toamnă amintirea celebrării unui străvechi început de an. „Părinții Bisericii creștine au suprapus aici, peste moartea și renașterea Zeiței Muma de origine neolitică, sărbătorile Adormirii (morții) și Nașterii Fecioarei Maria”, explică profesorul Ion Ghinoiu

Dacă țăranii văd în această zi păsările plecând în stoluri spre țările calde, ei aruncă peste gard câteva mâini de grâu. Astfel, păsările călătoare nu vor pleca flămânde și nu vor distruge recoltele țăranilor.

23 septembrie - intrăm în zodia Balanță

Începând cu 23 septembrie intrăm în zodia Balanță, zodie ce aduce tuturor nativilor zodiacului un tip nou de energie ce favorizează gândirea profundă și meditația, o energie pozitivă.

Balanța, așa cum îi spune și numele, este un semn al echilibrului. Influența acestei zodii se va simți puternic pe tot parcusul toamnei, mai ales în momentele în care avem de cântărit unele situații. Este un moment prilenic pentru a lua decizii și eventuale noi angajamente, fie ele în plan personal sau profesional. Poate și din acest motiv, este o perioadă excelentă pentru nunți, un angajament pe viață.

ECHINOCTIUL DE TOAMNA 2020. Superstitii si traditii la echinoctiul de toamna



1. Intrucat evenimentul are loc intotdeauna in preajma Zilei Crucii, in ziua de 22 septembrie credinciosii duc buchete de flori cu care impodobesc crucea din biserica sau din fata bisericii. Este bine sa fie biserica in care crestinii au fost botezati sau s-au cununat.

2. Nu ai voie sa uiti de recolta de toamna. Se spune ca un agricultor responsabil este in acelasi timp recunoscator lui Dumnezeu pentru roadele bogate pe care le-a dat. Taranii duc la preot, la sfintit, plante, legume sau fructe folosite in scopuri vindecatoare. Plantele capata puteri de alinare a durerilor sufletesti si a bolilor trupesti daca sunt sfintite pe 22 septembrie. De pilda, prunele sfintite vindeca copiii de bolile copilariei precum rujeola sau varicela.

3. In aceasta zi, florile se plang una alteia pentru ca stiu ca vine iarna si se vor usca. Daca vrei ca planta din camera ta este uda nu e de la schimbarea vremii: aceasta chiar plange! Stie ca va muri in curand, iar daca vrei sa o salvezi, unge-o cu mir sfintit de la o manastire apropiata si roaga staretul sau preotul-paroh sa spuna o rugaciune pentru plantele si animalele tale ca Dumnezeu sa le ocroteasca pe timp de frig.

4. Atunci cand taranii vad ca pasarile incep sa zboare in stoluri in tarile calde e bine sa arunce cu grau peste gard. Aceasta superstitie spune ca necuvantatoarele cu aripi nu vor pleca flamande si nu vor distruge recoltele de anul viitor.

5. Nu ai voie sa strangi merele sau gutuile dupa aceasta data! Se spune ca daca strangi fructele dupa ziua cu echinoctiu nu vei avea spor la munca tot anul.

6. Nu doar in tara noastra exista traditii si superstitii legate de echinoctiu. In Coreea, de pilda, se tine marele festival al recoltei numit Chuseok. Acesta dureaza 3 zile, iar agricultorii scot la parada recolta bogata. Cei care nu s-au putut bucura de roade trebuie sa iasa in piata cu speritorile de ciori de pe campuri.

7. Si in Marea Britanie se sarbatoreste echinoctiul de toamna. In mai multe orasele din Regat se fac petreceri speciale la care vedeta este dovleacul.

HOROSCOP MARIANA COJOCARU . Echinocţiul de toamnă aduce ceaţă în relaţii şi recoltă de necazuri. Cine scapă de ghinion

Berbec

Pe 23 septembrie ora 04:54 va fi Echinocțiul de Toamna din acest an. Pentru că se închide o etapă (vara se termină), e săptămâna în care ne facem cu toții un bilanț provizoriu. Va fi în Fecioară conjuncție Marte (patronul vostru astral) cu Soarele, un semn clar în acest sens. Pentru cei care nu au rezolvat ce aveau de rezolvat, vă spun că soluțiile le văd doar pe harta natală (sănătate, bani, carieră, etc).

Taur

Vă spuneam la Berbec de bilanțul provizoriu. Mi-au scris persoane care m-au felicitat de confirmarea previziunilor de peste vară și nu numai... Evident, discutăm de un cadru general, nu personal (ce se vede pe o astrograma natală). Puteți citi acest horoscop atipic cu previziunile mele confirmate. Cu aspectele grele de pe karma anului și Malefica Lilith pe țară s-a produs necazul de la Caracal...

Gemeni

Furtunile, tornadele, ploile și inundațiile de peste vară (uraganele din S.U.A, inclusiv Uraganul Dorian) sunt primele confirmări ale previziunilor făcute de mine, după Incendiul de la Notre Dame. Va urma o criză auto foarte mare, vă spun că nu este de glumă! Doar cei care știu cum să-și aștearnă de aici încolo vor face față problemelor care urmează. Cum sunt blocaje, soluții văd doar individual.

Rac

După cazul de la Caracal (rezonarea lui Saturn Retrograd conjunct cu Pluton Retrograd cu Karma Anului de la Solstițiul de Vară până la Echinocțiul de Toamnă), uitați ce-au înțeles copiii și tinerii: cum să sune la 112 și să dea alarme false... Știți ce au copiii și nepoții Dvs. pe astrogramele lor, că trebuie să-i orientăm împreună pentru viitor (misiunea lor karmică de acum e legată de viețile anterioare)

Fecioara

Soarele își face bagajele în săptămâna care urmează și se pregătește să intre în Balanță (Echinoctiul de Toamnă din acest an va fi pe 23 septembrie ora 04:54). Începe toamna astronomică și va trebui să știți cum stați cu banii și cum vă puneți la adăpost de aici încolo, conform hărții natale personale (ca să nu vă plângeți după și să mă căutați când v-a ajuns cuțitul la os). Citiți acest horoscop.

Balanță

Echinocțiul de Toamna e cu bilanț. Citiți ce am scris și la celelalte zodii și veți înțelege că este un horoscop de bilanț atipic. În zodie de Foc (Leu) a avut loc Explozia Nucleară din Rusia și efectele s-au resimțit și la noi. Știți cu ce misiune ați venit pe Pământ? Ce aveți înscris pe astrograma personală? Chiar și la bătrânețe trebuie să vă faceți un bilanț în acest sens. Să știți ce restanțe v-au rămas de plată...

Scorpion

Vă spuneam de aspectul 2 Malefic Kisses și de aspectele dure și tensionate de peste vară. Cum suntem în prag de toamnă, o altă previziune dură pe bilanțul meu previzional analizat în acest horoscop este incendiul din Pădurea Amazoniană. De aceea e important să văd soluții pe astrograma natală sau de compatibilitate personală, ca să știți cum vă salvați sau cum vor evolua lucrurile.

