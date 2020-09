Economia Italiei se prăbuşeşte din cauza pandemiei. Milioane de români pot rămâne fără locuri de muncă

Potrivit informațiilor furnizate de Biroul naţional de statistică – ISTAT – declinul se datorează în mare parte reducerii semnificative a cheltuielilor de consum. Conform biroului de statistică, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, economia italiană s-a redus cu 17,7%. ISTAT arătat, la sfârşitul lunii iulie, că rezultatele pentru perioada aprilie – iunie au ajuns la 12,4%.

În luna martie, a acestui an, Italia a simţit din plin efectele pandemiei de COVID-19, iar autoritățile din Peninsulă au impus unele dintre cele mai stricte serii de restricţii de lume. Acestea erau menite să protejeze populația și să restrângă răspândirea pandemiei. Așa cum era de așteptat, în aceste condiții viața economică a avut de suferit foarte mult, iar în primele trei luni ale anului, produsul intern brut (PIB) a scăzut cu 5,4%.

De asemenea, cheltuielile gospodăriilor au scăzut în trimestrul al doilea, cu 11,3%, faţă de primul trimestru al acestui an semn că populația preferă să facă economii, neștiind ce-i va rezerva viitorul. Exporturile italiene au înregistrat o scădere de 26,4%, iar per total, cheltuielile de consum din Italia se vor reduce cu 16 miliarde de euro până la sfârşitul anului. Conform calculelor, asta înseamnă o medie de 1.900 de euro per locuitor, potrivit EVZ.

Având în vedere toate acestea, economiștii apreciază că Italia va suferi cea mai gravă recesiune economică pe care a cunoscut-o de la cel de-al Doilea Război Mondial. Experții estimează că PIB-ul italian va înregistra în anul 2020 o scădere cuprinsă între 8% şi 14%.

De altfel, cel mai probabil, întreaga economie a zonei euro se va contracta cu 8,7% în acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, iar şomajul în masă rămâne, în continuare, o posibilă amenințare.

100.000 de muncitori sezonieri, așteptați în podgoriile Italiei

Italia preia modelul Germaniei în afacerea sparanghelul și a ieșit la „vânătoarea" de lucrători sezonieri români, astfel că 100.000 de conaționali sunt așteptați în renumitele podgorii din Treviso.

„Sperăm că modelul Treviso va fi adoptat de Ministerul Sănătății și pentru forța de muncă din recoltare. Nu mai putem aștepta", a declarat Giorgio Polegato, președintele Coldiretti Treviso, care insistă asupra necesității de a folosi forță de muncă calificată pentru perioada recoltei.

Giorgio Polegato mai precizează că la nivel regional a solicitat posibilitatea aplicării „carantinei active" pentru lucrătorii sezonieri români și bulgari, așteptați să culeagă renumitele podgorii italiene.

„Am solicitat la nivel regional posibilitatea aplicării carantinei active pentru lucrătorii sezonieri români și bulgari negativi pentru Covid. Acest lucru ar respecta principiile securității sănătății și ar permite întreprinderilor agricole să continue recoltarea și restaurarea structurilor vătămate".

Intervenții similare au fost adoptate de administrațiile provinciilor vecine Trento și Bolzano, iar conducerea Coldiretti (Confederația Națională a Fermierilor) speră, așteptând răspunsul ministrului Sănătății, că „putem pune în aplicare ceea ce a fost propus în Regiunea noastră, având în vedere caracterul excepțional al situației".