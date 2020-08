ECONOMICA.NET: Constanţa depozitează o cantitate dublă de azotat georgian față de cea care a explodat în Beirut

Azotatul de amoniu care a explodat în portul din Beirut, producând victime și pagube materiale care au aruncat Libanul în haos este masiv importat și în România. Și este depozitat în portul Constanța și în porturile de pe Dunăre, dar și în fermele din toată țara.

El este produs de singura fabrică din Georgia de produse chimice, Rustavi Azot, fapt confirmat de autoritățile libaneze. Produsul cu potențial de detonare, găsit și analizat de inginerii români la o fermă din Oltenița.

Produsul care a explodat în Beirut a fost găsit de inginerii români de la Chemgas în depozitul unei companii agricole din Oltenița, iar buletinul de analiză a azotatului a ajuns la ECONOMICA.NET.

Intrați în posesia documentului, jurnaliștii ECONOMICA.NET. l-au contactat pe patronul Chemgas, afaceristul Ioan Niculae, inclusiv în calitate de specialist, din moment ce deține aproape tot ce înseamnă combinate chimice în România. În același timp, este un mare producător intern de azotat de amoniu. Acesta a povestit că într-adevăr, inginerii firmei sale au descoperit produsul neconform.

"O firmă mai mare din Oltenița a reclamat că a luat de la noi îngrășământ neconform. Am trimis inginerii acolo, iar lotul nostru era în regulă. Dar aveau în depozit din mai multe surse. Și la un moment dat unul dintre ingineri a văzut un sac puțin desfăcut în care era azotat de culoare roșiatică. Nu mai văzuse. Și a întrebat ce produs e ăla. Și i-au zis că e din Georgia. I-a rugat dacă poate lua o probă din el. I-au dat. Și când l-au adus la noi la laborator au găsit că are 34,5% concentrație de azot. Adică punctul cel mai mare de explozie la azotatul de amoniu. Diferența dintre îngrășământ și explozibil e de 1%. Noi producem cu 33,4%. Noi dacă am produce așa ceva ne-ar ridica pe loc licența.

Autorităţile libaneze au anunţat, marţi, un nou bilanţ al exploziilor de la Beirut, subliniind că 171 de persoane şi-au pierdut viaţa. Potrivit Ministerului Sănătăţii, peste 6.000 de persoane au fost rănite. Deflagraţia de marţea trecută a avut loc în port, la un depozit unde se aflau stocate, „în mod necorespunzător”, după cum au precizat autorităţile, 2.750 de tone de nitrat de amoniu.