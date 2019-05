Edi Iordănescu a răbufnit pe Facebook. Mesaj TRANŞANT pentru Gigi Becali

Edi Iordănescu a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care anunţă că nu a negociat cu Gigi Becali şi că echipa din Mediaş are prioritate în momentul de faţă. Mai mult, a transmis clar că va merge la o altă formaţie doar în cazul în care va avea autoritate totală la nivel tehnico-tactic.

"Nu am negociat cu absolut nimeni. Sunt in prezent managerul lui Gaz Metan Medias, mai am 4 etape foarte importante de campionat si inca un an de contract. Imi doresc continuitate, insa e adevarat ca doar in anumite conditii, pentru a produce performanta. Pt mine Clubul Gaz M ca entitate, echipa, fotbalistii, au prioritate. In momentul cand voi pleca de la Medias, daca se va intampla, voi lua in calcul doar o oferta in care autoritatea mea tehnico-tactica va fi totala, unde voi avea un mediu propice succesului, sustinere neconditionata, implicare in selectie, protectia muncii mele si controlul vestiarului. Acesta este stilul meu, il cunoasteti deja cu totii, sunt principiile si valorile omului si antrenorului E. Iordănescu", a fost mesajul postat de Edi Iordănescu.