Educaţia pozitivă: Disciplinarea preşcolarilor prin tehnica celor 5 paşi

Disciplinarea este un capitol foarte important al educatiei prescolarilor. Sunt parinti care se confrunta cu probleme in ceea ce priveste acest aspect si, de multe ori, sub presiunea timpului, a problemelor de la job sau personale, cedeaza nervos si nu mai au rabdare in tratarea subiectului "disciplina copiilor". Iata cativa pasi ce se inscriu in capitolul Educatiei pozitive, care sa va ajute in gasirea mijloacelor de disciplinare a copiilor fara sa fie nevoie de nervi, stres sau violenta. Metoda se intituleaza Tehnica celor 5 pasi.