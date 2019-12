Efectele ecranelor asupra sănătătii copiilor

Potrivit unor studii realizate de Kaiser Family Foundation, copiii, in special adolescentii, petrec in jur de 7 ore pe zi, adica mai mult de 50 de ore pe saptamana in fata ecranului televizorului, computerului sau telefonului. Aproape la fel de mult cat petrece un om mare la serviciu. Iata care sunt si consecintele.

Dezvoltare copii #1: Prea mult timp petrecut in fata ecranului inseamna acumulare de kilograme

Daca un copil petrece mai mult timp in fata ecranului (indiferent ca vorbim de cel al televizorului, calculatorului sau telefonului), asta inseamna ca aloca mai putin timp miscarii fizice. In plus, de obicei in fata televizorului se mai consuma cate o gustare (de cele mai multe ori chipsuri sau bauturi carbogazoase, care numai sanatoase nu sunt). De asemenea, in timpul programelor TV este imposibil ca un copil sa nu vada cel putin o reclama la un produs de tipul fast-food, ceea ce il va incuraja sa uite de stilul de viata sanatos. Tragand o linie si socotind toate cele de mai sus, vei constata ca incet-incet kilogramele in plus vor deveni o povara, atat pentru aspectul fizic si respectul de sine al copilului, cat si pentru sanatatea acestuia.

Semne ca cel mic sta prea mult in fata televizorului/calculatorului:

– nu mai iese la joaca

– sta pana seara tarziu sa urmareasca programele TV sau se joace

– mananca in fata televizorului/calculatorului

– adoarme cu televizorul pornit.

Ce poti face ca parinte:

– limiteaza-i timpul petrecut la televizor/calculator si incurajeaza-l sa iasa cu prietenii

– ii inregistrezi programele preferate pe care le poate urmari in weekend sau la o ora "normala"

– interzice-i sa mai manance la televizor/calculator si instaureaza regula "Toata lumea mananca la masa".

– nu-i mai lasa calculatorul sau televizorul in dormitor.

Dezvoltare copii #2: SMS-urile epuizeaza copiii

Moda mesajelor scurte a "contaminat" multa lume, inclusiv copiii. Daca ai un copil care si dupa "stingere" continua sa trimita si sa primeasca SMS-uri este cazul sa iei masuri. E clar ca nu se va putea odihni peste noapte. Nu va putea adormi fie pentru ca anticipeaza ca va primi un raspuns, fie ca trebuie sa trimita un raspuns. Toate aceste "activitati" ii vor afecta pe termen lung.

Ce poti face ca parinte:

– institui regula "Nimeni nu ia in dormitor telefoanele mobile"

– ii inchizi telefonul mobil cu 30 de minute inainte de a merge la culcare

