Șeful Cancelariei primului ministru a făcut bilanţul guvernării înaintea moţiunii de cenzură

"PNL guvernează de 9 luni în slujba românilor și am reușit să facem ceea ce trebuie pentru români într-o perioadă extrem de dificilă pe plan mondial în timp ce scopul PSD a fost tot timpul să provoace haos în România și să ajungă la putere cu orice preț.

Nu există niciun motiv serios pentru a da jos un guvern în plină criză sanitară și economică. Este vorba doar de disperarea PSD că nu vor mai câștiga niciodată încrederea românilor pe care i-au mințit și sărăcit ori de câte ori au fost la guvernare. PSD este atât de disperat încât vrea să lase oamenii să moară de Coronavirus și economia să se prăbușească pentru a da vina pe PNL.

Încă din primele trei luni de guvernare, am reparat tot ceea ce a stricat PSD în trei ani de regim Dragnea-Dăncilă: abrogarea recursului compensatoriu, anularea prevederilor OUG114, salvarea Pilonului 2 de pensii private, desființarea Fondului suveran PSD de jaf național, suspendarea pensiilor speciale pentru aleșii locali, desecretizarea dosarului 10 august, apărarea independenței Justiției etc.

Veste bună de la Guvern. Taxele privind eliberarea şi schimbarea paşapoartelor sau a permiselor auto, plătite şi ONLINE

Apoi, în următoarele 6 luni, în plină criză provocată de pandemia Covid-19, am salvat viețile românilor și am ajutat economia să treacă peste criză prin măsuri de sprijin pentru companii și angajați, am salvat locurile de muncă și puterea de cumpărare a românilor prin plata indemnizației de șomaj tehnic pentru 1,4 milioane de salariați și liber profesioniști.

Datorită măsurilor adoptate de Guvernul PNL, salariul mediu net pe economie nu numai că nu scăzut pe perioada de criză, dar a crescut cu 5% în luna iunie față de aceeași lună a anului trecut, de la 3142 lei la 3298 lei. La fel, numărul de angajați cu contracte de muncă active. În ciuda tuturor minciunilor promovate de propaganda PSD cu desființarea locurilor de muncă, la începutul lunii august, numărul angajaților cu contracte de muncă active în REVISAL era mai mare cu 7400 decât la data de 1 ianuarie când erau înregistrate 5.582.008 de contracte de muncă.

În nouă luni de guvernare liberală, am ținut prețurile sub control și am redus inflația la 2,8% iar dobânzile ROBOR au scăzut la 2%, ceea ce înseamnă o rată mai mică cu 100 lei pe lună față de anul trecut la un credit de 250.000 lei. Mai mult, am amânat la plată ratele bancare pentru 9 luni pentru cei în dificultate și am asigurat acces la credite pentru investiții și capital de lucru pentru companii cu garanții de stat de până la 90% și dobândă zero.

Guvernul #PNL a realizat unul dintre cele mai ambițioase și mai extinse programe de relansare economică pentru România din ultimii 30 de ani, Planul Național de Investiții și Relansare Economică, cu o valoarea a investițiilor de 100 miliarde de Euro în perioada 2020 - 2030. Iar prin negocierile purtate de președintele Klaus Iohannis, România a obținut cea mai mare alocare de fonduri europene de la Comisia Europeană, peste 80 miliarde de Euro, bani pentru dezvoltarea economică a României în următorii ani.

Pentru prima oară, după mulți ani de așteptare, se lucrează în ritm accelerat la marile proiecte de infrastructură: primul tronson din autostrada Sibiu-Pitești este în lucru la Sibiu - Boița, primul tronson din autostrada Comarnic - Brașov este în lucru la Cristian - Predeal, noi loturi din Coridoul IV sunt aproape de finalizare și mai multe tronsoane din Autostrada Transilvania au din nou constructori în teren. Pentru Autostrada Unirii Tg. Mureș - Iași - Ungheni au fost eliminate barierele de mediu și se pot finaliza studiile de fezabilitate. Și la Autostrada de Centură a Capitalei au fost deschise în sfârșit lucrarile de șantier iar acolo unde PSD lansa doar borduri în câmp, la Drumul expres Pitești - Craiova, gradul de execuție depășește deja 55%.

Toate măsurile și programele de relansare economică anunțate de Guvernul PNL sunt în implementare iar peste 3 miliarde de Euro sub formă de granturi nerambursabile și alte aproape 15 miliarde de lei sub formă de ajutoare și garanții de stat vor ajunge în economie în această toamnă.

Mai mult, chiar în condițiile bugetare dificile provocate de criza sanitară, nicio categorie vulnerabilă dintre cetățenii României nu a fost lăsată fără sprijin din partea Guvernului în această perioadă. Am majorat pensiile cu cea mai mare sumă acordată vreodată în plus pentru punctul de pensie, de la 1265 lei la 1442 lei. Iar in cazul alocațiilor, pentru a treia oară în ultimii 5 ani, PNL dublează alocațiile, etapizat până în 2022, începând cu o creștere de 20% în acest an.

Aceasta este guvernarea liberală, făcută de #PNL cu Prim-ministrul #LudovicOrban, o guvernare responsabilă care a gestionat bine criza sanitară și a salvat viețile românilor, a ajutat economia să treacă peste criză, nu a lăsat pe nimeni în urmă în fața acestei crize și care are un plan serios de investiții și relansare economică pentru România în umătorii ani. Guvernul #PNL nu are nevoie de votul PSD pentru a fi la guvernare, PNL se bazează pe încrederea și voturile românilor.", scrie Ionel Dancă.