El este presupusul ucigaş al lui Emi Pian. Primele imagini cu Napi, liderul clanului Rinu

În această dimineață, în jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict între mai multe persoane, în sectorul 6, informează Poliția Capitalei. O persoană a murit şi o alta se află în spital în stare gravă, în urma unei bătăi între clanuri care a avut loc marţi noaptea în Capitală.

Se pare că este vorba despre un conflict între clanurile Pian şi Rinu, iar cel decedat face parte din clanul Pian, acesta fiind înjunghiat. Principalul suspect ar fi un rival, poreclit Napi. Alte surse spun că totuși ucigașul ar fi de fapt fiul lui Napi. Anchetatorii nu au oferit încă informații certe în acest sens.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei. ”Miercuri dimineață, în jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict între mai multe persoane, în Sectorul 6. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 20 Poliție, fiind identificate mai multe persoane. Doi bărbați au fost transportați la spital, unul dintre ei, în vârstă de 39 de ani, decedând. Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei”, a transmis Poliția Capitalei.

Cine este Emi Pian, liderul clanului Duduianu?

Clanul Duduianu a revenit in atentia publica dupa ce politia a facut mai multe descinderi la locuintele lor, intr-un dosar de santaj. Mai multi manelisti celebri ar fi fost santajati de membrii gruparii conduse de Pian si obligati sa cante gratis la petreceri.



13 persoane au fost retinute in acet dosar. Printre numele celor santajati de duduieni se afla chiar Florin Salam si Nicolae Guta.

Emi Pian a fost arestat in 2007 pentru cateva luni, maximum un an. Potrivit actelor din dosarul de condamnare, totul a inceput in ianuarie 2016, intr-o vila din Dobroesti (Ilfov), unde era organizata o partida de zaruri (barbut) la care participau mai multe persoane.



Florin Mototolea, zis Emi Pian, imprumuta persoanele care pierdeau sume de bani si care doreau sa mai joace pentru a recupera sumele pierdute, acest imprumut fiind conditionat de perceperea unei dobanzi cuprinse intre 10% - 35%/zi.



Unul dintre jucatorii de barbut care pierduse toti banii s-a imprumutat la Emi Pian cu suma de 20.000 lei pentru a continua jocul.



Interlopul l-a imprumutat, dar barbatul a pierdut si acesti bani. La sfarsitul partidei de zaruri, Emi Pian i-a cerut drept gaj autoturismul marca Audi Q7.