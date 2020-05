Ela Crăciun, de urgenţă la spital cu fiica ei: "Situaţia e destul de gravă"

Dacă la început părea că are o simplă entorsă, fetița a manifestat dureri din ce în ce mai mari, astfel că mama ei a dus-o de urgență la spital, unde i s-a făcut radiografie și s-a constatat că are fractură.

Citeşte şi: SuperMom este însărcinată din nou. Vedeta de la noi a făcut marele anunţ. "Am visat șapte nopți la rând că țineam în brațe un bebeluș"

Medicii i-au imobilizat degetul și i-au pus atelă, cu care va trebui să stea cel puțin 10 zile. În tot acest timp, ea va trebui să țină pasul orelor online de la școală, iar mama ei o va ajuta să redacteze temele pe care trebuie să le rezolve.

„Am tras o sperietură zdravănă pentru că Alesia a început să manifeste dureri foarte mari la ceva timp după ce a căzut. Am crezut că a fost un incident inofensiv inițial, însă am mers de urgență la spital când am văzut că situația e destul de gravă. I-au descoperit degetul fracturat și i s-a pus atelă cu care va trebui să stea 10 zile. Alesia e foarte năzdrăvană. Face cât 10 băieți la un loc.

Este prima ei accidentare urmată de fractură. Sper să fie ultima, totuși. Momentan avem ceva probleme cu lecțiile. Degetul rupt este de la mâna dreaptă, așa că îi este dificil să tasteze cu cealaltă mână, darămite să și scrie. Așa că trebuie să o ajut eu de fiecare dată. Îmi dictează și eu redactez”, povestește Ela Crăciun.

Ela Crăciun, implicată într-un accident de mașină

Ela Crăciun a trecut printr-un episod șocant, iar totul s-a întâmplat imediat după ce vedeta și-a lăsat fiica la grădiniță. Aceasta a fost implicată într-un accident destul de grav și a povestit totul, pe blogul său personal.



Ela a mărturisit că autoturismul ei a fost lovit de un altul, iar din cauza impactului puternic s-a oprit direct într-un stâlp. De asemenea, vedeta a ținut să puncteze faptul că, în mașină, siguranța copiilor trebuie să fie pe primul loc. Tocmai de aceea, Ela Crăciun sfătuiește toți părinții să-și țină copiii în scaunele speciale pentru mașină și să nu cedeze la plânsetele lor insistente.