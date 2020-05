Elena Ionescu de la Survivor România, mesaj către fani, cu puţin timp înainte de Marea Finală: "Contează enorm pentru mine"

”Buna dimineata! Va multumesc din suflet pentru toate mesajele voastre! Conteaza enorm pentru mine cand vad sustinerea voasta neconditionata! Astazi este ziua cea mare si am mare incredere in voi, stiu ca voi veti face cea mai buna alegere si survivorromania.oficial va fi cel va merita cu adevarat! Cel mai bun sa castige!”, a scris Elena Ionescu pe pagina personală de Facebook.

Părinţii faimoasei Elena Ionescu au transmis un mesaj tuturor susţinătorilor acesteia, chiar înainte de marea finală Survivor România de la Kanal D.

"Suntem mandri si multumiti de evolutia fiicei noastre in competitia ''Survivor Romania''. Si poate fi un exemplu pentru multi, ca sa intelegem ca prin iubire, toleranta, in viata ajungi departe. Ne bucuram foarte mult ca Elena a ajuns in finala. Ii tinem pumnii si speram ca ea sa fie aleasa voastra.

Daca bunatatea, vointa, toleranta, comportamentul ei, v-au convins si considerati ca merita sa poarte numele Survivor, atunci fiti alaturi de ea, sambata, 30 mai, incepand cu orele 20, la Kanal D, si votati-o! Hai, Elena!'', este mesajul transmis de parintii Elenei.

Marea finala Survivor Romania va avea loc sambata, 30 mai, incepand cu ora 20:00, la Kanal D. Cei patru finalisti care se vor lupta pentru marele premiu sunt Elena Ionescu, Lola Crudu, Iancu Sterp si Emanuel Neagu.

Elena Ionescu a reusit sa isi asigure locul in finala dupa ce publicul a decis prin vot ca ea sa mearga mai departe, eliminandu-i pe Emy Alupei si Cezar Juratoni.

Iancu Sterp a intrat in finala dupa ce si-a castigat imunitatea; el i-a invins pe rand pe Cezar Juratoni si pe Elena Ionescu in ultimele doua etape ale jocurilor de imunitate.