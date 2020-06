Elena Ionescu, după ce a câştigat Survivor România. "Am stat 15 ani cu chirie, voi lua o casă pentru băieţelul meu!"

Elena Ionescu vrea să-şi cumpere o casă, în care să locuiască alături de băieţelul ei.

"Miza, de la început, a fost să îi creez celui mic un cămin, condiţii de viaţă mai bune. Noi am stat în chirie. În 15 ani de când locuiesc în Bucureşti nu am avut ocazia să strâng atât de mulţi bani dintr-o dată să pot să achit o locuinţă, iar acum a venit momentul. De când a venit Răzvan pe lume am o mare responsabilitate faţă de el", a spus Elena Ionescu pentru Click!.

Vedeta a precizat că nu se aştepta să fie votată de telespectatori: "De acolo, din Dominicană, nu realizam cum mă văd oamenii de acasă. De multe ori aveam impresia că nu o să mă înţeleagă nimeni. Nu mă aşteptam să fiu atât de susţinută de cei de acasă pentru că îi vedeam pe colegii mei că nu mă înţelegeau, că interpretau greşit ce gândeam. Mă plec în faţa publicului, oamenii care m-au votat şi m-au susţinut în show au făcut posibilă împlinirea visului meu".

Marele premiu a fost câştigat, însă, cu mari sacrificii.

"Cel mai mult în această competiţie m-a durut lipsa băieţelului meu, mă simţeam de multe ori vinovată că am plecat de acasă. Toată suferinţa se acutiza şi pentru că nu mă înţelegeam cu cei din echipă, simţeam că sunt într-un loc în care nu sunt înţeleasă şi nu ştiam în ce parte să o apuc. Mi-a fost foarte greu. Au fost multe lipsuri, foamea care ducea la multe tensiuni, dispute. Cel mai dor mi-a fost de Răzvan, de mama şi de tata, care s-au sacrificat pentru mine şi care au rămas singuri cu cel mic. La un an este greu să îl înţelegi, să-i cunoşti dorinţele şi nevoile reale. De cel mic mi-a fost cel mai dor, dar mi-a lipsit şi căţeluşa mea pe care o găsisem pe stradă şi e obişnuită doar cu mine. Am simţit că am părăsit-o şi pe ea", a mai declarat Elena Ionescu.