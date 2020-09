Elena Merişoreanu, internată în spital. Ce a păţit cântăreaţa de muzică populară

Diagnosticata cu artroza la picior, Elena Merişoreanu a fost operată la începutul lui 2020, la Spitalul Clinic de Ortopedie, „Foișor”. Din fericire, starea cântăreţei este una bună şi aşteaptă să ajungă acasă.

„Am venit pentru control si m-au oprit aici. Sunt internata intr-o rezerva, totul este foarte bine, nu am ce sa reprosez. Mi-au facut radiografie, analize, CT, si mai fac proceduri pentru recuperarea piciorului operat. Ma simt bine, doar ca acum ma doare celalalt picior. Stau internata doar cateva zile apoi ma intorc acasa, sa fac spagatul!”, a declarat artista pentru StarPopular.ro.

Elena Merişoreanu a fost testată pentru Covid-19

Îndrăgita interpretă de muzică populară are probleme de sănătate și face injecții în picior, dar și masaje, din cauza unor dureri cu care se confruntă. Recent, asistenta care o ajuta a ajuns la spital cu febră, fiind suspectă de infecție cu noul coronavirus. Astfel, Elena Merișoreanu a ajuns să fie testată și ea pentru Covid-19.

De frică, ea nu a dormit o noapte întreagă și a trecut prin clipe foarte grele, gândindu-se că ar putea fi infectată. "Am stat cu emoții foarte mari azi-noapte, pentru că doamnei care îmi face mie recuperarea la picior și-mi face masaj i s-a făcut rău ieri. A făcut febră, a dus-o urgent la spital, a spus cu cine a luat ultima dată legătură. Au venit, mi-am făcut și eu testul ăsta COVID. Toată noaptea nu am închis ochii de frică că na, am mai luat legătură cu ai mei, vă dați seama", a povestit Elena Merișoreanu la Antena Stars.

Din fericire rezultatul testului Covid-19 a fost negativ și pentru Elena Merișoreanu, dar și pentru asistenta care îi acordă îngirjiri medicale la domiciliu. Aceasta se confruntase doar cu o indigestie mai severă, din cauza căreia a făcut și temperatură.