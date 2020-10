Elena Udrea a rupt tăcerea despre relaţia cu Traian Băsescu. S-a iubit cu fostul preşedinte? "Am plătit scump"

"Eu sunt o persoană foarte glumeață. Nimeni nu își dă seama cât umor am și mă uit că de multe ori când fac o glumă, oamenii se uită la mine și se gândesc: Ce a vrut să spună cu asta? Eu atunci am făcut o glumă pentru care am plătit scump.

Adică atâta lume a interpretat răspunsul meu și a fost atât de nepotrivit răspunsul, încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectivă. Traian Băsescu este cel mai important om din viața mea, după părinții mei. Tot ce am realizat eu în cariera mea politică pe care mi-am dorit-o, a fost ce mi-am dorit, după copilul meu, este ce mi-am dorit cel mai mult pe lumea asta, am realizat datorită președintelui Traian Băsescu.

Deci este cel mai important om din viața mea, dar relația a fost o relație extraordinară, de mare încredere, un parteneriat extraordinar. Sunt fericită că am avut ocazia să fiu discipolul lui Traian Băsescu, să cresc politic cu Traian Băsescu, așa au făcut și mulți alții, spuneam femei și bărbați, însă asta a fost tot.", a explicat Elena Udrea la emisiunea moderată de Denise Rifai.

"Nu m-am simţit trădată de Traian Băsescu"

"Am avut o relaţie bună cu Maria Băsescu, am petrecut destule concedii împreună. Niciodată nu s-a făcut vreo aluzie cu privire la bârfele legate de relaţia cu Traian Băsescu.

Nu m-am simţit trădată de Traian Băsescu atunci când am fost arestată. S-a comportat cum m-am aşteptat, de fapt nici nu am avut aşteptări. Vorbesc destul de des cu Traian, cu fetele, cu Elena şi Ioana.", a mai spus Elena Udrea.