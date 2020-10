Elena Udrea: "Băsescu e genul de bărbat despre care ştii că este puternic imediat cum îl vezi"

Întrebată ce fel de bărbat este Traian Băsescu, Elena Udrea îl descrie pe Traian Băsescu ca fiind un bărbat puternic şi un lider adevărat.

"Este un barbat foarte puternic, e un lider, atât în viaţa privată cât şi în politică. E genul de barbat despre care stii ca este puternic imediat cum il vezi. Îl stiam inainte de a-l intalni, era primarul capitalei.

Prima întâlnire cred ca a fost la botezul fetitei lui Cozmin Gusa. Acela a fost momentul când l-am cunoscut. Toti am fost fascinati de felul in care vorbea", a povestit Elena Udrea la kanal d.

Întrebată dacă regretă că a fost în aceeaşi barcă cu Traian Băsescu, Elena Udrea a răspuns ferm: niciodată.

"Niciodată nu o sa neg faptul ca tot ce am castigat pe plan politic se datoreaza lui Traian Basescu. Cred ca am ales barca potrivita. Daca as fi tinut cont de sfaturile presedinetelui probabil ca as fi ales alt drum in carierea politica, probabil că azi eram in PNL, probabil ca eram in Parlament", a spus Elena Udrea.

Fostul ministru recunoaşte că este o femeie bogată faţă de majoritatea oamenilor.

"Am suficient cat sa ma simt bine si sa am o viata linistita. Sunt multumita", a mai precizat Elena Udrea.

