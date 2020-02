Elena Udrea, aşa cum nu ai mai văzut-o niciodată. A dansat toată noaptea pe manelele lui Adi Minune VIDEO

Îmbrăcată cu o rochie sexy, Elena Udrea a atras toate privirile în timp ce dansa ca la 20 de ani pe melodiile lui Adi Minune. La un moment dat, fosta blondă de la Cotroceni a cântat cu manelistul, semn că melodia nu îi era deloc străină.

Manelele vechi, de suflet, gen "Jumătate tu, jumătate eu" sau "E noapte și e târziu", au fost cele pe care Elena Udrea a dansat toată noapte. Petrecerea s-a încheiat spre dimineață, când toți cei prezenți în local s-au retras pentru binemeritata odihnă, potrivit cancan.ro.

Elena Udrea a devenit mamă la 44 de ani. Ea a născut o fetiţă pe 20 septembrie 2018, la o clinică din Costa Rica. "Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medicii au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut",spunea la vremea respectivă Elena Udrea.