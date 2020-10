Elena Udrea, despre despărţirea de Dorin Cocoş: "O femeie simte când e înşelată"

"Ati fost mai mult decat un simplu politician. Sunteti o femeie frumoasa?

Da, ma consider o femeie atragatoare. Nu sunt neaparat o persoana modesta, deci daca va asteptati la un alt raspuns, sper ca v-am surprins. In primul rand cred ca trebuie sa le multumesc pariuntilor. Apoi, cred ca pe chipul fiecarui om se vede caracterul, deci cred ca am si un caracter frumos.

V-ati construit cariera pe fuste mulate si tocuri cui?

Nu. In timpul facultatii, cand abia plecam pe drumul carierei de avocat, conta. Dupa ce am obtinut functii importante am incercat chiar sa ascund. Sunt imagini cu mine ca ministru in care am incercat sa ascund, pentru ca am vrut ca accentul sa se puna pe altceva, dar cred ca era prea tarziu. Eram venita din privat, blonda, aveam acces la zonele inalte din politica, deci eram deja un personaj.

Elena Udrea detonează bomba în emisiunea lui Denise Rifai. A fost iubita lui Traian Băsescu atunci când îşi exercita funcţia?

Va deranjeaza eticheta de corupta Romaniei?

Poate la inceput, dar acum, cand despre toti se spune la fel, mai putin. M-a deranjat pentru ca toate acuzatiile aduse mie se pot aduce oricarui om politic. Am o frustrare ca s-a dorit doar referitor la mine sa se puna aceasta eticheta, a politicianului corupt aparţinând partidului din care faceam parte. Acum mi-a trecut frustrarea, avem alegerile locale unde toti au fost etichetati ca corupti, chiar si cei despre care se spunea ca sunt cei mai curati. Daca ar fi o eticheta care ar trebui sa-mi fie pusa, ar fi de performant, nu de corupt.

E greu sa fii Elena Udrea?

Astazi iar nu, s-au schimbat foarte multe lucruri. O vedeta internationala spunea ca nu mai vrea sa fie celebru si ma gandeam, doamne ce ipocrizie. Au fost momente cand gandeam la fel, dar nu a fost o povara. Azi e si mai usor, pentru ca m-am retras de ceva vreme si impactul prezentei mele e mult diminuat.

V-ati mai fi casatorit cu Cocos daca nu era bogat?

O, cred ca da. M-am casatorit dupa 6 ani de relatie. Da, a fost o relatie foarte frumoasa, romantica, cu momente dificile, ca orice relatie, care s-a finalizat cu o casatorie absolut firesc. Probabil ca nu l-as fi cunoscut, daca nu era Dorin Cocos. L-am cunoscut la tribunal, avea ceva procese civile, si am stat, impreuna cu mentorul meu, la o cafea in spatele tribunalului. Cu timpul a intervenit dorinta sa de a ma cunoaste si asa am ajuns la relatia care s-a incheiat cu casatorie.

Cand v-ati dat seama ca Cocos nu va mai iubea?

Cred ca m-a iubit tot timpul. Un cuplu recunoscut public, el era mereu un mod de a fi atacata eu ca om politic, a facut sa apara intre noi sincope. Eu mi-am dedicat majoriutatea timpului carierei, lucru pe care nu l-as mai face, si asa am ajuns sa fim doi parteneri si nu oameni care isi exprimau iubirea. Cand ne-am despartit, lucrurile erau deja clarificate. O femeie simte cand e inselata. Relatia nostra era de asa natura incat era firesc sa se intample si asta."