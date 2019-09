Elena Udrea şi Adrian Alexandrov s-au căsătorit în secret? Imaginile care îi de gol FOTO

La botezul Evei Maria, atât Elena Udrea, cât şi Adrian Alexandrov au purtat verighetele pe deget, semn că aceştia ar fi deja căsătoriţi. Paparazii spynews.ro au surprins imaginile, dar, pentru moment, nici unul dintre ei nu a dat declarații despre o posibilă nuntă care a avut deja loc.

Un alt detaliu care ne poate face să ne gândim că evenimentul a fost unul relativ recent este faptul că, la un moment dat, Adrian Alexandrov se juca cu verigheta, semn că încă nu s-a obișnuit cu bijuteria care tronează pe degetul său inelar, notează sursa citată.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov și-au botezat fetița, pe Eva Maria, pe 20 septembrie, chiar în ziua în care micuța a împlinit un an. "Am avut emoţii foarte mari, dar în primul rând pentru ea. Îi mulţumesc din suflet că m-a ales pe mine să fiu mama ei. Lucrurile au fost făcute în aşa fel încât am ajuns cu botezul chiar de ziua ei. Ăsta a fost un semn. Dumnezeu a făcut în aşa fel. Ştiam că va fi bine. Îmi doresc să crească sănătoasă, cu noi alături, să fie înconjurată de iubire, asta e cel mai important", a declarat Elena Udrea.