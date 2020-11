Elevă de 10, revoltată de închiderea şcolilor: Nu ne luaţi şansa la educaţie. Lăsaţi-ne la şcoală

Manolescu Romina studiază în clasa a XII-a, profil FILOLOGIE, la Colegiul Național "George Cobuc" Motru. Eleva a postat pe reţelele de socializare un mesaj în care se arată revoltată de decizia autorităţilor de a închide şcolile.

Vă redăm integral postarea Rominei Manolescu:

"România ne vrea proști"- de câte ori am auzit acest lucru în ultimii ani și de câte ori nu am vrut să-l accept. Cred că nu am înțeles, de fapt, de ce. Poate am fost prea mică sau a fost nevoie de contextul pandemiei să-mi deschidă ochii asupra educației românești.

Învățământul nu a reprezentat niciodată o prioritate pentru autorități. De când am ieșit din starea de urgență și până in prezent, barurile au fost deschise mai mult timp decât școlile. Nu au văzut terasele pline toată vara, nu au văzut credincioșii înghesuiți în biserică pe 14 octombrie, au permis petreceri la care să se adune până la 50 de persoane (fără măști), dar problema au reprezentat-o clasele oricum împărțite în grupuri de 10-15 elevi, distanțați, dezinfectați, cu pauze de 5 minute în care nici măcar nu apucă sa ia o gură de aer, cu intrări separate.

Înțeleg si nu neg gravitatea situației actuale. În alte state (mult mai dezvoltate și observ de ce) nu s-a pus problema închiderii unităților de învățământ și nici nu mimează educația prin intermediul școlii online. În țara cu cele mai slabe rezultate la testele PISA, cu cei mai mulți analfabeți funcționali, cu un sistem de învățâmant care scârțâie din toate unghiurile, ar fi trebuit să fie in prim plan prezența fizică la ore. Dacă anul trecut rezultatele la bac au fost cum au fost (cele mai mici din ultimii 6 ani), aștept cu nerăbdare să văd promovabilitatea din anul 2021.

Ne-ați luat olimpiadele, concursurile, amintirile anilor de liceu și am acceptat. Nu ne luați sanșa la educație. Degeaba oferiți tablete acolo unde nu este nici măcar energie electrică.

Despre școala online nu știu dacă sunt prea multe de menționat. Sunt scârbită de cei care cred că nouă, elevilor, ne este ușor să stăm 6-8 ore cu ochii într-un ecran, să fim concentrați, atenți, cu părinți, pisici, bunici pe lângă noi; de cei care scriu "mi-au" după cum face pisica și spun "cine vrea să invete, invață oricum". Sunt scârbită că cei de mai sus au impresia că școala online chiar funcționează și lasă toată responsabilitatea pe umerii profesorilor. Copiii abia înțeleg lecțiile in clasă la cât de bine structurată este programa școlară, doamna Anisie, dar aveți pretenția să știe tot din vârful patului. Școala online nu va echivala niciodată cu învățământul de tip clasic.

Avem o istorie frumoasă, singurul lucru care mă face sa fiu mândră că sunt româncă. Viitorul nostru lasă de dorit.

Puneți-ne, nu știu, in amfiteatre, in săli de sport, în biblioteci, la distanță de 3 m unul de altul, lăsați-ne la școală", este mesajul postat de eleva din Motru.

Potrivit OMEC 5.972 din 8.11.2020, începând cu data de 09.11.2020 se suspendă, pentru o perioadă de 30 de zile activitățile didactice care impun prezența fizică în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal a preșcolarilor și elevilor.

Documentul oficial stabilește că în unitățile unde cursurile nu se pot desfășura online, inspectoratele și școlile "au obligația să asigure resursele educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informațională și internet."