Eleve de 10 la Bacalaureat. Şase medii de 10 la Bac, în judeţul Buzău, rată de promovare mult mai mică decât în 2019

În Buzău, au fost înregistrate şase medi de 10 şi 556 de medii cuprinse între 9 şi 9.99. Notele maxime au fost obţinute de patru liceeni de la Colegiul B.P.Hasdeu, doi elevi de la Colegiul Vlahuţă din Rm. Sărat şi un elev de la liceul din oraşul Pogoanele.

Potrivit inspectorului general adjunct al IŞJ Buzău, Nela Wamsiedel, la Buzău, rata de promovare anul acesta a fost de 66.76% (înainte de soluţionarea contestaţiilor), faţă de 74.46% (după soluţionarea contestaţiilor) în 2019. Există, însă, o explicaţie pentru rata mai mică de promovare, iar aceasta nu este legată de învăţământul online.

”Procentul e mai mic decât cel de anul trecut când, după contestaţii, am avut 74.46 la sută rată de promovare. Dar acum, am avut foarte mulţi candidaţi din seriile anterioare, care ştim că vin mai puţin pregătiţi. În plus, copiii au stat aproape trei luni acasă, fără contact direct cu profesorii materia a fost diminuată, însă contează mult relaţia directă copil profesor. Nu cred că e un rezultat slab”, a declarat inspectorul general al IŞJ Buzău.

Irina Pană este una dintre elevele de 10.00 şi vrea să devină medic, pandemia de coronavirus întărindu-i decizia. Adolescenta spune că i-a părut rău că pandemia nu a prins-o în facultate, în aşa fel încât să se înroleze voluntar.

”Îmi doresc să urmez Medicina, probabil o să optez pentru Cardiologie, însă pe durata anilor de studiu e posibil să-mi schimb opţiunea. Mi-a fost ciudă că am trăit această pandemie şi nu am fost măcar anul I sau anul II la facultate să pot să mă înscriu voluntar. Mi-ar fi plăcut foarte mult”, spune Irina.

Mihaela Ştefania Antohi, elevă a Liceului Vlahuţă din Râmnicu Sărat, este şi ea o absolventă de 10.00. Ea vrea să urmeze Limbi Străine.

”O să merg mai departe la Limbi Străine. Vreau să aprofundez o limbă străină foarte căutată, probabil germana şi franceza pe care o iubesc. Nu am făcut pregătire decât 2-3 luni la Logică, pentru că era materia din clasa a 9-a şi am simţit că e nevoia aici, însă în rest meritul a fost al profesorilor de la şcoală”, spune tânăra.