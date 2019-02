Elevii de gimnaziu cu medii sub 8 la finalul anului, daţi afară din trei colegii din Braşov

Situația a fost descoperită și făcută publică de grupul de Facebook ”Părinții cer schimbare”, care a publicat linkuri către respectivele regulamentele și un contract educațional din Liceul Moisil, care conține această condiție referitoare la media generală.

Astfel, la Colegiul Național Andrei Șaguna, regulamentul prevede că:

(6.6) (a) Elevii claselor a V-a, a VI-a şi a VII-a, care la sfârşitul anului şcolar nu obţin media

generală de minimum 8.50, mediile generale la limba română şi la matematică de minimum 8.00,sau media

generală la purtare de minimum 9.50, sunt declaraţi necorespunzători cu standardele şcolare asumate prin

contractul educaţional semnat de părinte în momentul înscrierii la Colegiul Naţional „Andrei Șaguna" şi, în

consecinţă, nu vor mai frecventa cursurile colegiului, fiind obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar

următor, la alte şcoli.

(b) În cazul în care elevul a obţinut media generală de minimum 8.50 şi media generală la purtare de

minimum 9.50, dar nu a obţinut media generală de minimum 8.00 la disciplinele limba română şi/sau

matematică, el are dreptul, pe baza unei cereri de examinare depuse în termen de cel mult două săptămâni de

la încheierea cursurilor anului şcolar, de a susţine examenul de testare la disciplina/disciplinele

respectivă/respective, potrivit alin. (5.1) e) al prezentului articol.

(c) În cazul în care nu se depune cererea prevăzută la alin. (b) sau în cazul în care nu este promovat

examenul de testare, prevăzut la alin. (5.1) e) al prezentului articol, cu nota de minimum 8.00 la

disciplina/disciplinele respectivă/respective, elevul va fi obligat să se transfere, pentru anul şcolar următor, la

alte şcoli.

(d) Locurile rămase vacante, în urma situaţiilor prevăzute la alin. (a) şi (c), pot fi ocupate de elevi

proveniţi din alte şcoli, după promovarea examenului de testare, menţionat la alin. (5.1) e) al prezentului

articol, cu nota de minimum 8.00 la fiecare disciplină de examen, în ordinea mediilor obţinute şi în limita

efectivului de 30 de elevi pe clasă.

Regulamentul Colegiului Național Dr. Ioan Meșotă prevede că ”Elevii din învăţământul gimnazial nu vor mai urma cursurile în următoarele cazuri:

i. media la purtare pe un semestru este mai mică de 8,00 (opt).

ii. media anuală la disciplinele Limba și literatura română sau Matematică este mai mică de 7,00 (șapte), iar aceștia nu obțin nota minimă 7,00 (șapte) nici la reexaminarea care se va desfășura în perioada examenelor de corigență. ”

Contractul educațional semnat de părinții ai căror copii ajung la Colegiul Național De Informatică Grigore Moisil prevede că elevul va părăsi școala dacă media generală scade sub 8, media la purtare scade sub 10, iar media la disciplinele de studiu care sunt testate în Evaluarea Națională scade sub 7.

Oana Ariana Bucur, Inspectorul școlar general din Brașov, a declarat pentru Edupedu.ro că "este un regulament intern pe care școlile l-au stabilit în Consiliul de Administrație și, în condițiile în care acel regulament este semnat de părțile implicate, cred că el devine obligatoriu. Sunt colegii care au performanță și care, pentru a-și menține ștacheta așa cum și-au propus, au impus aceste medii pentru a putea rămâne".

"Nu cred că este vorba de segregare. Sunt școli de masă, dar trebuie să ținem cont de istoricul și de rezultatele pe care le au în competițiile școlare. Dacă elevul nu poate ține pasul... Este un feedback adus părintelui, că elevul nu are posibilitatea de a fi la nivelul mediei copiilor de la clasa respectivă", a declarat pentru Edupedu.ro Oana Ariana Bucur, Inspectorul școlar general din Brașov.