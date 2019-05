Elicopter prăbuşit în Manhattan. Întreaga scenă a fost filmată, încă dinainte ca aparatul să intre în vrie VIDEO

Pilotul încerca să ajungă pe platforma de aterizare aflată la intersecţia străzilor 30 cu Hudson, din Manhattan, dar din cauza unei defecţiuni a elicopterului i-a fost imposibil. Dintr-o dată aparatul a intrat în vrie şi s-a prăbuşit în râu, la aproximativ 150 de metri de platforma de aterizare.

Pilotul, Eric Morales (34 ani), se afla singur în elicopter şi a fost salvat la timp din apă. Din fericire, viaţa nu îi este în pericol, el suferind doar răni la o mână.

Heart-stopping video captures the moment a helicopter crashed into the Hudson River Wednesday afternoon. The pilot was rescued from the water shortly after the crash. https://t.co/09lY10LXQc pic.twitter.com/rdjk7ZGLx0