Articol publicat in: Sport

Eliud Kipchoge, primul om din istorie care a alergat maratonul în mai puţin de două ore

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Kenyanul Eliud Kipchoge, deținătorul recordului mondial la maraton, a devenit primul om care a coborât sub bariera de două ore în proba de maraton, sâmbătă, într-o cursă neoficială la Viena. Foto: facebook.com Eliud Kipchoge a alergat maratonul în 1h 59 min. 40 sec., cu două minute mai puţin decât propriul său record mondial, de 2h 01 min. 39 sec., stabilit în condiţii omologate la Berlin anul trecut. El a fost ajutat de 41 de "iepuri" până la 500 m înainte de linia de sosire, care au alergat în fața lui pentru a „tăia” vântul. Traseul a fost special amenajat pentru eveniment. Noul său record nu va fi totuşi omologat de Federaţia Internaţională de Atletism (IAAF) din cauza condiţiilor particulare ale acestei curse. Organizatorul, gigantul britanic în domeniul petrochimiei Ineos, a permis filmarea cursei doar cu propriile camere, a stabilit ziua şi orarul în funcţie de condiţiile meteo favorabile, precum şi un traseu care nu să prezinte imperfecţiuni. loading...

