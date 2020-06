DRAMA IMENSĂ a tenismenului care a jucat 270 de meciuri şi le-a pierdut pe TOATE. De ce nu se retrage

Enrico Becuzzi a aparut inclusiv in celebrul ziar financiar Wall Street Journal. Povestea lui e simpla si usor haioasa. Apucandu-se sa joace in turneele profesioniste destul de tarziu, la 21 de ani, italianul ajuns acum la 47 de ani se afla inca in cautarea primei victorii cu care sa intre in mod oficial in clasamentul ATP.

"Am crescut uitandu-ma la cei patru muschetari ai anilor 1980, Lendl, McEnroe, Wilander si Connors, dar si la geniul Guillermo Villas. Tenisul e pasiunea mea, nu exista varsta atunci cand e vorba de indeplinirea unui vis", spune Enrico Becuzzi.

Inainte ca turneele de tenis sa fie suspendate din cauza pandemiei, Enrico Becuzzi a mai avut o incercare, in decembrie 2019, la un turneu de dublu din Antalya. Si, evident, a pierdut (dramatic, in set decisiv), ajungand la o cifra impresionanta, 270 de infrangeri din tot atatea meciuri!

"In 2003 am fost cel mai aproape de victorie, la Sofia. Nu vreau sa abandonez, vreau sa castig un meci si apoi ma retrag!", a declarat Enrico Becuzzi.