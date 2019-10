Articol publicat in: Extern

Erdogan: "Dacă ne prezentanţi operaţiunea ca pe o invazie, vom trimite milioane de migranţi în Europa"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ameninţat joi să lase să treacă în Europa milioane de refugiaţi, ca răspuns la critici faţă de ofensiva turcă în curs în nord-estul Siriei. Erdogan ameninţă să trimită 3,6 milioane de migranţi în Europa, răspunzând criticilor europenilor faţă de ofensiva turcă în Siria, informează agenţiile de ştiri.



”O, Uniune Europeană, retractează. O mai spun o dată, dacă încercaţi să ne prezentanţi operaţiunea ca pe o invazie, vom deschide porţile şi vă vom trimite 3,6 milioane de refugiaţi”, a declarat preşedintele turc într-un discurs, la Ankara.



Fluxul migranţilor din Turcia către Europa s-a oprit considerabil în urma unui acord încheiat în 2016 între Ankara şi UE, informează news.ro.



Ţările europene au criticat dur operaţiunea lansată miercuri de Turcia în nord-estul Siriei împotriva Unităţilor Protecţiei Poporului (YPG), o miliţie kurdă considerată ”teroristă” de Ankara din cauza legăturilor acestora cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), dar susţinute de către occidentali întrucât constituie vârful de lance al luptei împotriva Statului Islamic (SI).



”Voi nu aţi fost niciodată sinceri. În prezent ei spun că vor bloca trei miliarde de euro (promise Turciei în cadrul acordului migraţiei). Aţi respectat vreodată vreo promisiune pe care ne-aţi făcut-o? Nu”, a subliniat Erdogan.



”Cu ajutorul lui Allah, noi ne vom continua drumul, dar vom deschide porţile” migranţilor, a ameninţat el.



În paralel cu aceste declaraţii corizive, preşedintele turc a depus eforturi să dea sigurări cu privire la alt punct de îngrijorare al occidentalilor, cu europenii în frunte, pe teama sorţii membrilor SI deţinuţi în prezent de forţele kurde, potrivit news.ro. Citeşte şi Turcia, anunţ şoc. "NATO, ONU şi marile puteri au fost informate în prealabil de măcelul pregătit pentru Siria"



Miercuri, un purtător de cuvânt al lui Erdogan a îndemnat ţările europene ”să-şi ia înapoi” cetăţenii, în pofida faptului că acestea sunt prea puţin dispuse să o facă. Erdogan s-a arătat joi mai înţelegător. ”Vom face ceea ce e necesar cu prizonierii SI(...). Pe cei care trebuie să rămână în închisoare îi vom menţine, iar pe ceilalţi îi vom trimite înapoi în ţările lor de origine, dacă acestea acceptă”, a spus el.



El a dezminţit că-i vizează pe kurzi în general şi a spus că YPG sunt unica ţintă a ofensivei. ”Ceea ce încercăm noi să facem este să împiedicăm înfiinţarea unei entităţi teroriste la frontiera noastră de sud”, a insistat el.





Erdogan a mai anunţat că ”109 terorişti” au fost ucişi de la începutul ofensivei, intitulate ”Izvorul Păcii” şi că alţii au fost răniţi sau s-au predat, potrivit news.ro.



El a atacat în mod violent Arabia Saudită şi Egiptul, principalii rivali regionali ai Turciei, din cauză că au criticat ofensiva în Siria.”Arabia Saudită să se uite mai întâi în oglindă”, a denunţat el, subiniind că ”zecii de mii de persoane au fost ucise în Yemen” în ofensiva saudită în curs în această ţară, din 2015, împotriva rebelilor huthi.



Răspunzând criticilor egiptene, el a apreciat că preşedintele Abdel Fattah el-Sisi ”n-ar trebui să scoată o vorbă”. ”Tu eşti ucigaşul democraţiei în ţara ta, un adevărat asasin”, a tunat el.



loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay