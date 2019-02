Escrocul care opera în clinici private din România, demascat de chirurgul Adina Alberts: La nivel de discuţie medicală omul e strălucit

Chirurgul estetician Adina Alberts a declarat, marți, la B1TV, că ea este cea care a descoperit că Matthew Mode, care a operat pacienți de la mai multe clinici din Capitală, nu este de fapt medic.

"Eu sunt medicul care a constatat că acest doctor nu știe să opereze și eu am anunțat și Poliția, eu am anunțat și Colegiul Medicilor, de la mine au plecat toate. Din momentul în care eu am anunțat Colegiul Medicilor au trecut câteva luni bune, din păcate. Am anunțat, cred că la sfârșitul lunii octombrie sau noiembrie. Poliția și-a făcut datoria și a făcut dosarul pe care a trebuia să-l facă. Tot ce pot să vă spun este că eu sunt medicul care a dat aceste informații către Colegiul Medicilor și către Poliție. El a avut pe mână mulți pacienți, din păcate și după (ce au fost anunțate autoritățile - n.r.)", a declarat Adina Alberts, într-o intervenție telefonică pentru B1 TV.

Întrebată cum și-a dat seama că presupusul medic este un impostor, aceasta a explicat: ”Au fost câteva suspiciuni. L-am văzut cum se mișca în sala de operații, am avut câteva discuții. Să știți că la nivel de discuție medicală omul este strălucit, te induce în eroare când stai de vorbă cu el în domeniul medical, n-ai niciun dubiu.

Eu nu am avut niciun dubiu, discutând cu el diverse proceduri medicale, că el nu este medic, că nu este chirurg plastician. Ulterior, au început să apară niște suspiciuni în momentul în care l-am văzut, de exemplu, cum injectează, cât de mare grijă are de sterilizarea instrumentarului și felul în care păstrează sterilitatea atunci când face un act medical. Ușor, ușor și eu, și asistentele mele ne-am dat seama că ceva e în neregulă. El înșela în mai multe privințe pe cei din jur, nu numai prin faptul că a declarat că este medic și nu e”.