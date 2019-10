Etalare zilnica RUNE mistice pe ZODII, JOI 24 octombrie 2019. Mesaje din magia supranaturalului

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 24 octombrie 2019.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – INGUZ. Runa este conectata cu energia lui Inga, divinul feminin si este simbolul genitalelor feminine, a tot ce inseamna fertilitate si creativitate. Creatia este feminina si este o stare de a fi. Tot ce facem inseamna creatie si viata : muncim, cantam, speram, plangem, gandim, radem, mergem, ne odihnim, suntem. Runa iti vesteste frumoase realizari pentru tot ce creezi. Este posibila si crearea unei noi vieti. Lasa-te aprins de focul creatiei.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Ehwaz : Ehwaz este runa impulsului. Anunta progres rapid spre inainte. Viteza pentru gand si fapta. Miscare cu scop. Incredere, loialitate, disponibilitate de a avansa. Ehwaz simbolizeaza calul si puterea sa, viteza si frumusetea lui care il fac mai mult decat un animal de transport. Calul este un animal sacru si spiritual. Cand apare aceasta runa, anunta progresul si schimbarea controlata de munca eficienta si uneori este posibila si o calatorie. Ea este conectata si cu parteneriatul, loialitatea, increderea si credinta care exista intre cal si calaret, intre frate si sora. Doua jumatati ale aceluiasi intreg.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – BERKANA : Berkana reprezinta copacul mesteacan. Mesteacanul este simbolul reinnoirii, renasterii, nasterii, cresterii si fertilitatii. Este o runa ce transmite veselie si anunta rezultate bune din actiunile pe care le-ai facut. Este o runa despre si pentru familie si a unei gospodarii bune si prospere.

