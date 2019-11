Eugen Teodorovici continuă cu jignirile la adresa lui Fifor: "Şobi mi-a dat cu Tratatul de psihologie în cap"

"Mihăiță, alintat Șobi, mi-a dat cu Tratatul de psihologie în cap, descoperind brusc multitudinea de trăsături negative ale caracterului uman, de la frustrare, individualism, narcisism, grobianism, aroganță, autosuficiență și, desigur, imoralitate. Pe toate mi le-a atribuit la grămadă, într-o manieră atât de subtilă, probabil într-un moment de emoție puternică, pentru că nu l-aș putea acuza de luciditate.



Dar aș putea să-i spun lui Șobi că, indiferent de doza asumată din toate cele ce mi-au fost atribuite de el cu multă generozitate, apreciez că a avut decența de a nu le include exact pe cele pe care le-am respins întotdeauna cu fermitate: lașitatea și prostia.



Pentru că, Șobi, nu sunt și nu voi fi vreodată de acord cu lașitatea și prostia umană! Și pentru că nu este nimic condamnabil în a acționa cu bărbăție și curaj atunci când alții, mai puțin rezistenți, preferă noncombatul. Pentru că eu am o altă înțelegere a expresiilor "a-ți asuma un eșec" și "a face un pas în spate după o înfrângere", care în niciun caz nu înseamnă renunțare și umilință.



Pentru că, Șobi, eșecul nu este al meu sau al candidatului Dăncilă, eșecul este al PSD, iar pasul în spate nu trebuie făcut doar ca să facă alții, și mai perdanți, un pas înainte! Așa că, Șobi, dacă nu ai înțeles asta, vei afla că sunt mai multe căi în viață pentru a ajunge, uneori, la același deznodământ...atât pentru capul plecat, cât și pentru cel drept. E strict o chestiune de alegere!", a scris Teodorovici pe Facebook.







"Daca asiguram partea de organizare a congresului nici nu participam la acest congres. Asta a fost motivatia mea in fata colegilor de ce nu pot sa fac acest pas de a demisiona. Poate sunt un pic mai incapatanat decat alţi colegi. Ce s-a discutat acolo ramane acolo. Nu a existat povestea cu Biblia. Demisia Vioricăi a fost decizia dansei. Nu a fost nici pe departe ce s-a scris în presa. Recunosc că l-am făcut şobolan pe Fifor. Asta recunosc. Am urmarit discutia telefonica pe post a acestuia şi m-am enervat. Am inceput sa-l caut prin partid. Voiam să ii dau o lectie de morala. Spre norocul dumnealui nu l-am gasit. Măcar să fi spus adevărul. Nu o să mă duc in instanta", a punctat Teodorovici la România TV.