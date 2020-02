Eugen Tomac: Partidele anti-PSD sunt obligate să meargă cu candidaţi comuni, altfel ne merităm soarta

"În loc de două tururi, România intră în al doilea an de criză. Anul trecut a fost sacrificat total pentru că am avut alegeri europarlamentare şi prezidenţiale. O spun cu un regret profund: nu-i înţeleg deloc pe cei care împing ţara din nou în criză politică, fără a se gândi la consecinţe. PSD poate fi înlăturat şi trimis în opoziţie în mod real doar prin revenire la alegerea primarului în două tururi. Am ratat o şansă istorică şi nu cred nicio clipă că, prin păstrarea aceluiaşi mecanism de alegeri locale, România profundă va scăpa de baronetul PSD", a scris Tomac pe Facebook.



În opinia sa, prin ceea ce s-a întâmplat miercuri în Parlament, adoptarea moţiunii de cenzură, electoratul de dreapta a pierdut enorm.



"Astăzi nu a câştigat PSD, dar, în mod sigur, electoratul de dreapta a pierdut enorm. Lovitura am primit-o de la Iuda al politicii româneşti care, după ce şi-a luat arginţii (subvenţia de la stat), a trădat promisiunea că va sprijini revenirea la alegerea primarului în două tururi. Ponta rămâne un bişniţar mărunt, fără cuvânt. Cât despre aripa maghiară a PSD, nimic nou, ei întotdeauna au fost lipiţi de ciuma roşie ca marca de scrisoare. Avem în faţă încă un an fără autostrăzi construite, fără spitale noi ridicate şi, în mod sigur, cu sute de mii de români care părăsesc ţara, dezgustaţi de clasa politică şi de lipsa de perspectivă'', a precizat Tomac.



El a vorbit despre o alianţă a partidelor anti-PSD în perspectiva alegerilor viitoare.



"Partidele anti-PSD sunt obligate să meargă cu candidaţi comuni peste tot, altfel ne merităm soarta şi nu mai avem nicio scuză. Alianţa trebuie făcută acum!", a fost mesajul lui Tomac.