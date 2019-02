Eugen Tomac: Pensiile speciale sunt un furt. Sperăm să fie eliminate

"În România avem 4,5 milioane de cetăţeni care primesc pensii sub 1.000 de lei. Ne bucurăm că în Senat a trecut proiectul de lege prin care PMP propune eliminarea tuturor pensiilor speciale. Pensiile speciale sunt un furt. Este incredibil că un om care îşi desfăşoară activitatea 30 de ani primeşte o pensie sub 1.000 de lei, în schimb politicieni care stau două - trei mandate în Parlament să aibă o pensie de la 4.000 până la 13.000 de lei. Faptul că iniţiativa PMP privind eliminarea pensiilor speciale a trecut de Senat este un semnal care ne bucură şi sperăm că în Camera Deputaţilor, care este decizională, pensiile speciale să fie eliminate. (...) Oamenii politici servesc comunitatea şi nu avem nevoie de legi speciale pentru a institui acest regim de pensii speciale pentru politicieni. Am propus să beneficieze de pensii speciale doar foştii deţinuţi politic, veteranii de război şi cei care au luptat în teatrele de operaţiuni", a afirmat Tomac la Parlament.

El a adăugat că dintr-o analiză făcută de PMP a reieşit că, în prezent, invalizii de război au o pensie de 259 de lei, iar dacă s-ar calcula după propunerea lor aceştia ar avea o pensie de peste 8.000 de lei.

"Ne vom bate pentru a convinge toţi oamenii politici că pentru a pleca în campania electorală către cetăţeni trebuie să dăm acest test de sinceritate şi să eliminăm toate pensiile speciale. În mod sigur, partidele de Opoziţie vor susţine acest demers şi vom încerca să convingem şi oameni politici responsabili din celelalte partide să dea un vot de conştiinţă, pentru că pensiile speciale sunt furt. Nu am văzut niciun primar, niciun deputat, niciun senator să meargă în campanie electorală şi să spună - votaţi-ne pentru că vom merge în Parlament şi vom da legi speciale pentru politicieni. Plecând de la această premisă, avem şanse reale de a reuşi să eliminăm toate pensiile speciale şi pentru parlamentari, şi pentru judecători, şi pentru procurori, şi pentru alte categorii sociale. Se pot găsi soluţii oneste pentru a avea o pensie decentă, nicidecum pensii aşa cum îşi dorea domnul Ciorbea, de 20.000 de lei pe lună. Nu se justifică", a arătat el.

Senatul a adoptat tacit, miercuri, un proiect de lege care abrogă prevederile cu privire la pensiile speciale ale parlamentarilor, diplomaţilor, funcţionarilor parlamentari, personalului auxiliar din instanţe şi Avocatul Poporului.

Iniţiativa legislativă este semnată de toţi parlamentarii PMP şi urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaţilor.