Eugenia Şerban, despre lupta cu cancerul. Cum a reuşit să învingă boala: "Îmi era teamă că voi lăsa copilul fără mamă"

"Toți asociem cancerul cu moartea. Mi-era teamă de suferință, îmi era teamă că voi lăsa copilul și fără mamă. Îmi dădeam seama că mai am atât de multe lucruri de făcut și că poate n-am să mai apuc. Mi-a trecut prin cap, este adevărat, dar după primul șoc am încercat să-mi alung din minte această posibilitate. Și am ales să trăiesc. Contează foarte mult ce îți alegi în această boală. Care dintre drumuri. Să vrei să fii bine după sau să te lupți doar cu moartea. Eu am ales să lupt cu viața. Și pentru viață.

Mi-a fost greu să-i spun fiului meu, mi-am ales greu cuvintele și forța ca în fața lui să fiu puternică și să nu-l sperii. Indiferent ce vârstă ar avea, este copilul meu. Un copil care a rămas fără tată de la vârsta de 18 ani. Lui i-a fost teamă, teama de a rămâne și fără mine. Vedeam frica în ochii lui, și atunci trebuia să fiu puternică pentru el. Încercam să nu mă vadă niciodată plângând. Încercam să mă vadă tot timpul râzând și glumind în fața morții. Cred că el mi-a dat cea mai mare forță, el și teama pe care o vedeam în ochii lui că m-ar putea pierde.

Am hotărât să ţin totul secret. Am vrut să depășesc liniștită această perioadă. Nu am vrut să fiu atacată de presă, nu am vrut să fiu omorâtă de titlurile pe care le-ar fi dat televiziunile, nu am vrut să trezesc compasiunea nimănui. Toate acestea mi-ar fi creat mult rău psihic. Aveam nevoie de toată energia să înving cancerul. Acum, pentru că l-am învins, pot să vorbesc despre asta.

Nu vreau să dau sfaturi nimănui, dar cred că am multe de spus despre voința de a lupta cu cancerul cot la cot, ca să poți să ieși învingător. Și cred că am avut această putere și acum am dreptul să vorbesc despre asta. Am ales să vorbesc în momentul în care am fost sigură că pot să vorbesc cu seninătate, fără să mă mai afecteze emoțional, fără să mi se ivească lacrimile în colțururile ochilor când aud cuvântul cancer", a declarat Eugenia Şerban pentru Viva.ro.

"Problemele au apărut după scoaterea implanturilor mamare"

Eugenia Serban a fost la un pas sa ramana fara sani dupa ce a decis sa isi scoata silicoanele. Chiar si asa, ea marturiseste sincer ca nu ii pare rau ca a apelat la operatii estetice.

Eugenia Şerban nu regretă operaţia estetică, deşi a avut multe probleme de sănătate."Eu nu mai am implanturi, le-am scos. Problemele au inceput din momentul in care mi-am scos implanturile. A fost o operatie nereusita care a avut repercusiuni. In 1999 mi-am pus implanturile in Italia, dar eu imi facusem un lifting mamar dupa ce l-am nascut pe fiul meu, care a facut saptamana trecuta 22 de ani, in 94' in Canada.

Eu eram foarte bine, iar in '99 nimeni nu a stiut ca eu mi-am pus implanturi. Nu am fost intrebata niciodata despre aceasta operatie. Intr-adevar am fost la o clinica in care aveam incredere. Dar la un moment dat, cand am mai inaintat in varsta si am luat si eu niste kilograme, am spus ca este cazul sa renunt. Si atunci au inceput problemele. Nu am regretat niciodata ca mi le-am pus. Noua ani de zile nu am avut probleme niciodata.

Eu nu sunt impotriva operatiilor estetice. Este bine ca exista pentru ca ne pot infrumuseta viata si ne pot infrumuseta in primul rand increderea in noi. Dar trebuie sa fim mai atente si sa ne ducem la mai multi medici inainte de a lua o decizie. Fetele trebuie sa verifice istoricul acelui medic si trebuie sa puna in balanta esecurile si reusitele. Aici a gresit un medic foarte bun si nu mai am incredere in clinicile de la noi. Daca voi mai face o operatie, o voi face in afara”, a marturisit Eugenia Serban la Antena Stars.