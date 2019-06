Europarlamentarul Rareş Bogdan: Nu voi candida la Primăria Capitalei. Am alte planuri

"Am promis în campania aceasta că voi sprijini foarte mulţi candidaţi ai noştri, primari în funcţie sau candidaţi în diverse oraşe, de la Lugoj la multe comune şi oraşe. Târgu Mureş e pentru mine o bătălie cruntă, pentru că acolo am avut un primar care s-a dovedit că a căzut în mrejele lui Călin Popescu-Tăriceanu şi ţin foarte mult ca cei care au trădat în ultimele două săptămâni să fie contracandidaţi de liberali foarte puternici. Acolo am o miză directă pentru a-l îndepărta pe Florea de la Primăria Târgu Mureş. Mă voi ocupa prioritar de aceste zone şi nu e scopul meu să candidez. Eu sunt convins că PNL are oameni extrem de valoroşi care pot să o contracandideze şi să şi câştige în faţa doamnei Firea, care e un candidat facil, pentru că nu a făcut nimic şi va fi uşor de bătut. Nu voi candida la Primăria Bucureşti. Am alte planuri", a precizat Rareş Bogdan, la Parlament, unde au loc şedinţe ale conducerii PNL, scrie Agerpres.

Citeşte şi: Buşoi demisionează de la şefia PNL Bucureşti: "Cel mai înţelept este să ne retragem". Rareş Bogdan: Sunt pregătit să preiau filiala



Tot luni, el a declarat că, dacă îi sunt acceptate condiţiile, probabil va fi de acord să preia conducerea PNL Bucureşti.



Preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a anunţat luni că se retrage din această funcţie, în urma rezultatelor slabe obţinute la alegerile europarlamentare de organizaţia din Capitală.