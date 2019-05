Evaluare clasa a II-a: Modelele de teste de pe pagina Ministerului Educaţiei nu pot fi accesate. Vezi aici modelele

Luni dimineaţă, pagina Ministerului Educației care are încărcate modelele de subiecte pentru evaluarea de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a afișează următorul mesaj: "Pagina in mentenanta! Se lucreaza pentru remedierea erorilor. Va multumim pentru intelegere!"

Reprezentanții Ministerului Educației susţin că site-ul a întâmpinat unele probleme şi că se lucrează pentru remedierea acestora.

Probele din cadrul evaluării naţionale de la finalul clasei a II-a vor începe marţi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Proba scrisă la limba română şi limba maternă este programată în 7 mai, fiind urmată pe 8 mai de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale se va desfăşura în data de 10 mai.

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a are următorul calendar: limba română (14 mai), matematică (15 mai) şi limba maternă (16 mai).

Şi elevii claselor a VI-a vor susţine evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în zilele de 22 mai (limbă şi comunicare) şi 23 mai (matematică şi ştiinţele naturii).

Conform Legii educaţiei naţionale, rezultatele evaluărilor naţionale la clasele a II-a şi a VI-a au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi preorientarea şcolară, iar rezultatele evaluării naţionale la clasa a IV-a sunt utilizate şi pentru diagnoza de sistem la nivelul ciclului primar.

Rezultatele evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor comunica doar părinţilor elevilor care le susţin.