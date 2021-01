EXATLON ROMÂNIA 16 martie 2018. Kiriţă, Drăghia, Cazacu şi-au lăsat mustaţă. Imagini incredibile. LIVE VIDEO KANAL D

EXATLON ROMÂNIA 16 martie 2018. Din promoul ediției de mâine, difuzat de Kanal D, se observă cum cei trei Faimoși vin la concurs cu tricourile pe cap, acoperindu-le fața.

EXATLON ROMÂNIA 16 martie 2018.. În momentul în care aceștia își dau jos tricourile, echipă Războinicilor izbugnește în râs, Ștefan, Ionuț și Alex, fiind la un pas să facă o criză de râs.

EXATLON ROMÂNIA 16 martie 2018. Pariul a avut loc acum câteva săptămâni. În momentul în care au câștigat o cină pe plajă și masa de ping pong Giani Kiriță, Cătălin Cazacu și Vladimir Drăghia au pus un pariu: cei care pierd se vor rade în cap, își vor rade barba, păstrând doar mustața. Vladimir a făcut echipa cu Ion Oncescu, pe atunci concurent Exatlon România. Au pierdut, dar cei trei au decis să își lase toți mustață.

EXATLON ROMÂNIA. Imaginile mult așteptate vor fi difuzate mâine în cadrul unei noi ediții Exatlon România de la ora 19:45. Ele vor apărea și pe WWW.DCNEWS.RO, unde veți putea urmări și o nouă confruntare foarte încleștată pentru casă, miza fiind mare pentru Războinici care sunt deja la coteț de 23 de zile.

Ce face FLO

Flo, așa i-au spus toți lui Florian Sendroiu, concurentul din echipa Faimoșilor, eliminat în emisiunea Exatlon din 13 februarie, s-a întors în țară la câteva zile după eliminare și a fost așteptat la aeroport de iubita sa și de câțiva prieteni. Tânărul, care locuiește în Câmpina cu bunicii săi, a avut parte la venirea acasă de multe surprize atât din partea familiei, dar și a prietenilor. În urmă cu câteva zile însă, a decis să renunțe la pagina sa de socializare, uimind multă lume. „Salutări prieteni! Vreau să anunț că voi șterge aplicația Facebook”, a scris el, precizând însă că va folosi pentru comunicare cu fanii și cu prietenii alte aplicații.

EXATLON ROMÂNIA. Flo a fost concurent la Exatlon doar două săptămâni, fiind nominalizat de colegi și apoi eliminat. Tânărul spune însă că experiența trăită la Exatlon România îi va lasă urme adânci și că este extrem de fericit că a avut șansa să facă parte din acest proiect.

Audienţe Exatlon

Milioane de romani au vizionat aseara cel mai iubit reality, „Exatlon”, statia pozitionandu-se pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, in Prime Time, pe toate categoriile de public monitorizate, conform datelor furnizate de Kantar Media.

A fost o seara decisiva in tabara Razboinicilor de la „Exatlon”, acestia si-au luat ramas bun de la Lupu, eliminat din cauza faptului ca a primit cele mai putine voturi din partea telespectatorilor. Pe parcursul celor aproape trei ore de competitive suta la suta autentica, la Kanal D, aproape doua milioane de fani urmareau cu sufletul la gura, in fiecare minut al difuzarii, duelul intre cele doua echipe.

In intervalul 20:19 – 22:59, Kanal D a fost lider absolut de audienta, cu 9,2% rating si 22,3% cota de piata, in randul publicului Comercial, 10,1% rating si 20,0% cota de piata, pe targetul National, si 8,3% rating si 16,9% cota de piata, in randul publicului de la orase.

In minutul de maxima audienta, atins la 21:53, momentul in care Roxana a inscris punctul decisiv care a adus victoria Razboinicilor, peste doua milioane (2.319.000) de telespectatori urmareau emisiunea.