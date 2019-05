EXCLUSIV. Dezvăluire INCREDIBILĂ. Prietenul lui Răzvan Ciobanu rupe tăcerea. Ce s-a găsit în casa designerului VIDEO

Sorin Oprea, un prieten al Răzvan Ciobanu și prieten al acestuia, a stat de vorbă cu celebru designer, cu puțin timp înainte de accidentul auto care i-a curmat viața. Acesta a povesit, pentru RomaniaTV.net ce s-a întîmplat înainet de fatidicul accident

"M-am întâlnit cu Răzvan pe o plajă, la o terasă, era singur, era trist, supărat obosit, că nu dormise toata noaptea, voia sa ajunga la Bucureşti. Voiam sa facem poze, eram cu mama si sotia mea, mai apoi a venit alt prieten cu drona sa facem poze si i-am spus sa mai aiba rabdare 20 de minute si plecam. A mai stat cateva minute si a zis ca se duce sa-si ia tigari, el avand in mana, a zis ca e pachetul gol. I-am zis ca-i dau de la mine, a zis ma duc si vin repede sa ma astepti, noi am mai stat o ora si nu s-a intors", poveteşte Sorin Oprea, prieten cu Răzvan Ciobanu

"Am ajuns la Bucureşti si m-am trezit dimineata cu mesaje, a fost veste soc pentru tot. Primul lucru pe care l-am făcut, am sunat un avocat prieten comun, am cerut nr lui Marius, fostul iubit. M-am urcat in masina si am plecat spre Razvan, am sunat un prieten comun si am stat cu el in telefon pana am ajuns in fata blocului, am intrebat daca are cartela de la usa, pisica nu are ce sa manance. Cand am ajuns in scara am dat de un domn, nu era roman, nu stiu cine era, i-am explicat, i-am spus daca vrea sa vina cu mine. Am urcat cu el pana la etajul 1 , am vazut pisica la usa, in interiorul holului, era miros de nu puteai respira, mirosea a hoit, holul blocului. Pisica era pe hol, plangea, am facut rost de numarul lui Marius si am stat de vorba in telefon ce fac cu pisica, ca miroase urat, in mintea mea fiind a murit din cine stie ce, iar eu nu pun mana pe clanta usii, era crapata. Cand a plecat doar a tras-o si nu s-a inchis. Am luat pisica si am plecat in drum", a mai declarat Sorin Oprea.

În urmă cu aproximativ un an, Sorin Oprea l-a invitat pe Răzvan Ciobanu să creeze linia pentru femei a brandului de haine pe care îl deține. Răzvan era foarte încântat de această colaborare, linia pentru fete – desenată și construită de el – fiind pusă la vânzare anul trecut, în septembrie.

Citeşte şi Lovitură de teatru în cazul morţii lui Răzvan Ciobanu. Un martor susţine că a văzut toată scena: ar fi fost implicate trei maşini

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a murit, luni dimineața, în urma unui accident rutier produs la ieșirea din Săcele spre Năvodari, pe Drumul Național 226 (DN 226), în județul Constanța. Din cauza vitezei, mașina a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat după ce a lovit mai mulți copaci.