EXCLUSIV. Dezvăluiri ŞOCANTE în cazul crimei din Piaţa Constituţiei. Material filmat cu camera ascunsă VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Bătăușii care au participat la măcelul din Piața Constituției și-au luat "întăriri" din zona penitenciarului Rahova. O confirmă localnicii, dar și realitatea șocantă surprinsă de o echipă România TV: în curtea indicată se învârtea ca un leu în cușcă un tânăr înarmat cu un cuțit! Un bărbat a murit în scandalul sângeros din Centrul Capitalei în urma căruia au fost arestați opt interlopi. Totul a fost filmat cu o cameră ascunsă. DEZVĂLUIRE-ŞOC! Unul dintre bătăuşii din Piaţa Constituţiei are două bordeluri în Germania Cel care a declanșat scandalul din piața Constituției este "Alex Barbaro", liderul grupării din zona Tei-Toboc. El l-a chemat la o reglare de conturi pe Ionuț Mirea, zis "Boxerul", un interlop din sectorul 5 al Capitalei. "Barbaro" a adunat 40 de bătăuși care au venit cu 10 mașini, în vreme ce gașca lui Mirea număra doar 20 membri, aduși din Giurgiu. Unul din bătăușii care i s-a alăturat lui "Barbaro" a fost Romeo Păun, un apropiat al lui Pepe, antrenor de box la Dinamo. Detalii şocante despre bătaia din Piaţa Constituţiei. De la ce a pornit scandalul Vecinii lui "Barbaro" din Tei-Toboc știu de învârtelile interlopului. - Sunt ăia cu fete "afară"? - Ăia, ăia, ăia! În Germania! Păi, de-aia s-au omorât acolo! Mai făceau și altceva, nu numai din astea. Liniuțe cu mașini... bani, datorii între ei... În ajutorul lui Ionuț Mirea au sărit interlopi din Giurgiu cu porecle precum Dragoș Ges, Schilă, Glișcă, Țâște, Milan, Pisu și Doctoru. S-a adunat într-un birt din comuna Oinacu. - Am înțeles că i-ar fi luat pe mai mulți, pe vreo trei sau patru din Oinacu de la cârciumă. Băi, cică, vă dau câte 100 de euro, haideți cu mine la București! Și ăștia habar n-au avut de ce se-ntâmplă! - Păi nu, s-au dus croiți pe bătaie! S-au dus cu bâte la ei! - Păi da, da, da, că asta a fost: că le dă 100 de euro! Că ei au fost beți, la cârciumă! Din cârciumă din Oinacu i-a luat! Nepotul bărbatului ucis în altercația din Piața Constituției a povestit în exclusivitate pentru România TV ce s-a întâmplat când gruparea din Giurgiu a ajuns în centrul Capitalei. Acolo ei s-au dat jos la vorbă. Vreo trei sau patru au venit, au vorbit cu țiganul ăla cu Range Rover-ul. Au vorbit ei, au strigat unul la altul că au să-i dea nu știu ce bani și după aia au început să țipe ca dracii să-i ia! Când au strigat "Luați-i, bă!" au ieșit ca șobolanii! - De unde? - Din mașini! Au fost pregătiți în mașini! Au început să iasă cu bâte, cu săbii, cu pistol... Sportivi reţinuţi în cazul bătăii din Piaţa Constituţiei. Erau apropiaţi ai celui mai temut clan din Bucureşti Cercetările anchetatorilor s-au extins și la doi proxeneți din gruparea lui Mirea, acuzați că au exploatat fete în afara țării. Scandalul sângeros a avut loc în seara zilei de 29 septembrie. Opt interlopi au fost reținuți în urma conflictului din Piața Constituției. loading...

