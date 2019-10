Articol publicat in: Life

EXCLUSIV Gigi Becali, detalii-bombă despre NUNTĂ. Ce zestre i-a dat Teodorei: "Eu sunt împăratul României!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 49 min) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Gigi Becali a oferit primele detalii despre nunta fiicei sale, Teodora, la România TV. Latifundiarul a negat că le-ar fi dat mirilor un milion de euro şi a dezvăluit zestrea pe care i-a dat-o celei mai mari dintre fiicele sale. Gigi Becali a precizat că nu a dat un miliion de euro ca dar de nuntă. "Nu am dat nici un milion de euro! Nu trebuie să le dau eu bani la copii, cum să-i dau eu un milion, toată averea e a fetelor mele, împărţită! Păi, eu pentru cine am făcut avere? Să o iau la groapă eu? Dacă vor moşteni tot ce am, pentru ce să le dau un milion de euro... daca toţi banii sunt ai lor, ele să îmi dea mie", a spus Gigi Becali la România TV. "Au bani ele de mici! Le-am dat să-şi facă toate poftele, să ducă lipsă de nimic, niciodată! Luna de miere? Ştiu ei mai bine, au bani, au şcoală mai multă, ştiu mai bine ca mine unde să se ducă", a mai spus milionarul din Pipera. Imagini SECRETE filmate la nunta fiicei lui Gigi Becali. DETALIILE PICANTE care nu s-au văzut la TV VIDEO Gigi Becali a recunoscut însă că a dat 15.000 de euro la chelneri: "Am dat la ospatari, nu ştiu... 15.000 de euro, ca să se bucure, că mai bine fac o jertfă pentru oameni care s-ar bucura pentru 200 de euro mai mult decât noi pemtru nuntă. Sunt copiii care cîştiga 200 de lei pe lună şi daca le dau 1.000 de lei e bucurie să ducă acasă. Şi atunci eu fac milostenie pentru fetele mele, Maica Domnului, aşa fac tot ce fac, fac pentru ele". Întrebat dacă îşi respectă promisiunea că se va retrage în munţi după ce îşi mărită fetele, Gigi Becali a dat-o la întors: "Mă retrag dacă mă lasă nevasta, eu mă retrag după ce le mărit să vad şi nepoţii, trebuie să mă lase nevasta, nu pot de capul meu". Gigi Becali, lovitură teribilă primită după NUNTĂ. Chiar fiica sa, Teodora, i-a dat VESTEA DUREROASĂ "A fost o nuntă frumoasă, m-am bucurat tare, toţi au spus că a fost cea mai frumoasă nuntă la care au fost, mă mândresc că trebuia să fac o nuntă ca Becali, nu? Aţi văzut ce am zis acolo, că ele sunt prinţese şi fete de împărat, că eu psunt, pentru România sunt împărat, chiar dacă nu am coroană, aşa m-a lăsat Dumnezeu, împărat. Îl vezi pe altul în România împărat în locul meu? Eu n-am nevoie de preşedinte, eu sunt împărat", a mai spus Gigi Becali la România TV. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay