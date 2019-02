EXCLUSIV. Interviu-bombă cu femeia care a dansat GOALĂ de REVELION în faţa unui copil! Ce spune "Căpriţa" VIDEO

"Căprița" a povestit pentru România TV cum a băut alcool pe săturate înainte de a începe show-ul XXX, dar și faptul că numărul a fost, de fapt, un cadou oferit pentru tăierea de moț la care participa. Cei doi copii ai bărbatului care a petrecut alături de ea în faţa familiei au fost luaţi de autorităţi.

Filmări XXX cu "războinica" de la Exatlon. S-a băgat la un show pentru adulţi cu o prietenă FOTO ŞI VIDEO

- Vă țineți de niște prostii!

- Ce ți-a venit atunci să dansezi?

- Uite-așa mi-a venit mie! Care-i problema?

- Era și un copil de față și e important să știu ce e în mintea ta când te-ai apucat să dansezi în pielea goală!

- Așa, am fost beată! Și care-i problema?

- Zi-ne și nouă ce ai băut de ai ajuns în halul ăla?

- Am băut amestecat! TC

- (n.r. intervine mama ei) I-a dat băuturi amestecate, domnule, acolo, la femeia asta unde s-a întâmplat în casă și nu știu ce-o fi făcut, că eu n-am fost de față acolo!

- (ea, către mama ei) Ho, fă nu te mai ambala așa! (n.r. către noi) Și dacă m-am distrat care-i problema? Ce-o să-mi faceți? La pușcărie nu mă luați, vă spun eu!

- Cine ți-a dat de băut?

- Am băut la prietena mea, Bibilica, colega mea de muncă M-a chemat acolo la o onomastică, la moț scolo și au venit și ăștia cu copiii. Mă-sa e prostituată, ăla n-are serviciu, a luat copiii și ce să vă mai spun...

- Deci singura din povestea asta erai tu, femeie serioasă! Restul panarame!

- Nu s-a-ntâmplat la mine-n casă! S-a-ntâmplat la vecina mea, care stă pe șosea aici. Putea să zică: mă, nu te mai dezbrăca, că nu e frumos!

- Dar ce sărbătoreau?

- Le-a luat moțul la doi copii.

- Comandaseră un număr de striptease?

- A...nu, nu...

- A fost așa, ca un cadou de moț?!

- Da!

Scene şocante s-au petrecut de Revelion. Pe filmare se observă mai mulţi oameni invitaţi la această petrecere chiar de familia celui care a ales să facă un adevărat show erotic în noaptea dintre ani cu o vecină. Şocant este că la uluitoarele scene asistă neputincioasă chiar soţia bărbatului, dar şi copilul acestuia ţinut în braţe de mamă.

Clipul a stârnit mânia a mii de internauţi după ce imaginile au fost postate pe un site de socializare. Aceleaşi imagini au ajuns şi la Protecţia Copilului din Giurgiu. Asistenţii maternali i-au luat pe cei doi copii minori ai bărbatului dansator, un băietel şi o fetiţă. Poliţiştii de la IPJ Giurgiu s-au sesizat şi ei în acest caz. Ancheta este în plină desfăşurare, iar unii dintre petrecăreţi au fost deja audiaţi de poliţişti. Cei care au dansat dezbrăcați sunt acum acuzați de corupere sexuală.