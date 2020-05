EXCLUSIV. Viorica de la Clejani, primul interviu după accidentul Margheritei. "Copiii mei sunt vânaţi!" VIDEO

Viorica de la Clejani a vorbit în exclusivitate pentru România TV despre accidentul Margheritei.

- Sunteti mama... Care au fost primele cuvinte pe care vi le-a zis?

- Mi-a zis sa fiu tare si puternica, ca exista un Dumnezeu si ca ei ii pare rau pentru suferinta noastra, dar ea crede totusi ca lucrurile merg inainte si ca omul din greseala invata. Sa lasam autoritatile sa isi faca treaba. Am vorbit cu specialisti si mi-au spus sa las copilul in pace, sa nu il traumatizez, sa il cert cum s-au mai pus titluri... ca am batut-o! Nici vorba!

- Dincolo de acest lucru sunteti parinti, ati muncit...

- Am muncit ca eram saraci, nu aveam ce au copiii nostri acum.

Tatăl Margheritei de la Clejani, noi dezvăluiri despre scandalul în care este implicată fiica sa: "Accidentul a fost din alte motive"

- Cand vedeti ca au anturaje care nu va convin, ce e in sufletul dumneavoastră?

- Uite ca mai pot sa ii indrum, le mai dau un sfat. E foarte greu, tinerii astia parca au luat-o razna! Copiii astia fac lucruri pe ascuns, parintii nu stiu. Nu imi place. Uite si baiatul asta care s-a apropiat de Marga, a venit la mine in curte, i-am pus sa manance, ca asa sunt, l-am vazut slab. Bai, da' tu cand mananci, ma? Foarte slabut, mi-a spus ca fac mancare buna. Aparentele cateodata inseala si nu pot sa condamn un om, ca e usor sa iti dai cu parerea. Nu m-am asteptat. Nici nu stiu prea multe despre baiatul asta.

- Ce stiti despre el?

- Omul a spus ca a facut scoala de designeri si ca a facut nu stiu cate facultati, un baiat foarte destept, mi-a spus ca vine dintr-o familie foarte educata si frumoasa, dar nu stiu ce s-a intamplat. A spus ca nu a reusit in viata, ca nu i s-a dat un loc de munca!

- Credeti ca tocmai a incercat sa se bage pe sub pielea...

- Cred! Le-am spus copiilor mei sa fie atenti ca sunt vanati de oamenii rai pentru ca exista, din nefericire sau din pacate, exista si oameni rai

- Ar fi incercat sa profite?

- Banuiesc. Margherita, din cate o cunosc pe fii-mea, am invatat-o sa nu se filmeze niciodata, sa nu se afiseze. Sa fie discreta. Am fost surprinsa si eu cand a aparut filmata cu baiatul asta si aparea numai el in cadru, mi-am dat seama ca ceva nu e in regula.

- Pe Fulgy nu l-am vazut de mult timp in spatiul public. Ce face?

- Fulgy este foarte bine, mi-a interzis sa nu mai vorbesc despre el. Nu ii place mass media si ii respect decizia pentru moment.

- A aparut in spatiul public cum ca ar fi o decizie judec sa mearga la dezintoxicare?

- Nu, nu, nu, nu! Nu e adevarat. Baiatul meu e foarte bine!

- A avut anturaje.

- Ca orice tanar a avut anturaj, e foarte bine, imi cer scuze ca nu pot sa vorbesc in numele lui pentru ca mi s-a interzis. ii respect decizia!

- Ati spus ca ati investit in ei, ca i-ati educat corect. Cand vine cineva din exterior, spuneati ca au aparut niste imagini.

- Am vazut si mi-am dat seama din prima clipa. Poate a filmat si a trimis mai departe, ca am vazut ca si-a pus pe Instagram ca nu i-a facut vocea bine. Eu asa cred.

- Credeti ca...

- Cred ca a vrut putina atentie, cum mi-a spus ca nu are loc de munca s-a simtit marginalizat. Sunt multi tineri asa.

- Sambata, cand s-a produs acel accident, maimuta unde era?

- Eu nu stiu unde era maimuta. Iti dau cuvantul meu de om ca daca as sti, ti-as spune.

- Cum a ajuns la Margherita?

- Crede-ma... veruta e cumparata de Fulgy si cealalta de Margherita. Deci copiii mei au cumparat catelusii astia cu bani. Si aici ar mai trebui sa fie o lege pentru ca sunt multi care castiga multi bani de pe chestia asta, nu stii cui dai animalul, poate il dai unui nebun ca a facut pipi in casa sau eu stiu ce. Ultimul catel cumparat mi-a distrus casa!

- Spunea acel baiat de maimuta...

- Maimuta nu o stiu, mama... a venit cateva ore, am lasat-o sa intre in casa, in dressing, am lasat-o sa faca ce vrea ea. Eu nu cunosc atat de bine aceasta maimuta.

- Ati amintit de copiii dvs ca sunt mari iubitori de animale.

- Parintii sunt cei care implementeaza copiilor dragostea fata de animale. Daca eu la tara in copilaria mea am vazut cum dadeau cu piciorul in bietul animal, asa face si bietul copil. Dar daca ei au vazut la mine ca sunt o mare iubitoare de animale, au luat si ei acest exemplu!

- Doamna Viorica! Pentru domnul Ludovic Orban..,

- Mulți ani traiasca, la multi ani! Si acum vreau sa ii fac doua versuri frumoase: In buchetul vietii tale/ astazi ai mai pus o floare / la multi ani de ziua ta / sa traiesti domnia ta! La multi ani domnul Orban! Am facut asa, cateva versuri. Mai tarziu o sa va cant cateva versuri originale, va rugam din inima, infiintarea politiei animalelor, va rugam frumos sa faceti lucrul asta! Of, of, foaie verde viorea / mai Orbane de ziua ta / azi iti canta clejanca / mai, sa pui mana sa iubesti / ca sa nu te prapadesti /cate una, cate sapte / le faci de umbla turbate / fete mari nemaritate / le faci de umbla turbate / ca nu le-ai iubit pe toate!