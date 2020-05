Reacţia Poliţiei după accidentul provocat de Margherita de la Clejani. Dosar penal pentru fiica cea mare a Clejanilor

”Astăzi, in jurul orei 06.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe bd.Gheorghe Șincai. Conducatorul unui autoturism care circula pe bd.Gheorghe Șincai, dinspre bd.Dimitrie Cantemir ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers și a intrat in coliziune cu un autovehicul parcat regulamentar pe prima banda de circulație” , conform comunicatului transmis de Poliție.

Margherita de la Clejani se afla la volanul mașinii personale, un Range Rover Evoque. Într-un moment de neatenție, aceasta a lovit un autoturism care staționa regulamentar pe partea dreaptă. Polițiștii au sosit imediat la fața locului au testat-o pe cântăreață și au transportat-o la IML, pentru prelevare de teste biologice deoarece aceasta avea un comportament suspect.

”In urma accidentului rutier nu au rezultat victime. Conducatorul autovehicului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Comportamentul necorespunzator și gesturile necontrolate, i-a determinat pe politisti sa procedeze la testarea conducatorului auto și cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenta in organism a substanțelor psihoactive, context in care, acesta a fost condus la sediul INML in vederea recoltării probelor biologice. In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art. 336 alin.2 din Codul Penal." , se arată în comunicatul Poliției.