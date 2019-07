Expert Forum: Nu am identificat un efort sistematic de fraudare a alegerilor din 26 mai

"Noi credem că mare parte dintre problemele care se leagă de subiectul acestei comisii sunt cauzate de modul în care arată legea electorală, neconcordanţele între legile electorale, modificările frecvente şi modul în care cei care gestionează procesul, adică preşedinţii birourilor electorale, înţeleg ceea ce trebuie să facă. Din datele pe care noi le deţinem nu am reuşit să identificăm un efort sistematic de fraudare a alegerilor. Concluziile noastre ne arată că, de fapt, şi ce există în procesele verbale, acele diferenţe, se datorează neînţelegerii procedurilor, se datorează formularelor diferite pentru diverse tipuri de alegeri. Având trei formulare, preşedinţii s-au încurcat între ele. Se poate vedea din unele dintre ele cum au inversat pur şi simplu cifrele, pentru că se uitaseră pe unul, se uitaseră pe altul, apoi nu mai ştiau ce înseamnă. Şi diferenţe de terminologie – avem cuvântul persoană, avem cuvântul alegător, iar un preşedinte de secţie de votare care face asta trei zile, plus o instruire care durează câteva ore, cred că poate să înţeleagă destul de greu ce are de făcut, mai ales dacă este la prima experienţă. Nu avem în momentul acesta motive să credem că au existat încercări sistematice de a modifica rezultatele sau modul în care se întâmplă procesul electoral, în mod semnificativ", a precizat Septimius Pârvu, reprezentant Expert Forum, citat de Agerpres.

El a adăugat că Expert Forum a avut, la alegerile din 26 mai, aproximativ 1.200 de observatori în 627 de secţii la procedura de deschidere, în 2.547 de secţii în timpul votării şi în 577 de secţii la procedura de închidere.

