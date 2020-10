Explozie în Beirut! Patru persoane şi-au pierdut viaţa după ce un rezervor cu combustibil a explodat VIDEO

Incidentul a avut loc la doar două luni de la explozia din portul capitalei, care a generat o adevărată catastrofă în Beirut și a luat viața a aproximativ 200 de persoane.

Citește și: A fost declarată STARE DE URGENŢĂ în Madrid, din cauza creşterii alarmante de cazuri COVID-19

În explozia din subsolul brutăriei și-au pierdut viața patru persoane, în timp ce alte 20 au fost rănite. Explozia a putut fi auzită în tot orașul.

Conform televiziunii de stat, flăcările au izbucnit în subsolul unei brutării din zonă. Pompierii au ajuns imediat la fața locului și au evacuat persoanele care au fost prinse în interiorul clădirii. De asemenea, la fața locului a sosit și armata.

Trei minori au fost spitalizați cu arsuri. Surse din zona forțelor de securitate susțin că incendiul a izbucnit într-un subsol în care era depozitat și petrol.

#Lebanon - I am told that a gas tank exploded in Tarik Jdide area/ #Beirut in a residential neighborhood next to a bakery. No casualties reported yet. Friends reported their buildings shook when it happened. Lebanese really need a break. pic.twitter.com/JNLlwawgRG

Civil defense groups are evacuating residents of the surrounding buildings - so far this seems like a gas/ fuel leak that caused an explosion. You could hear mortified people scream. I think #Lebanese had enough trauma to last a lifetime now. pic.twitter.com/4d8HevL6Jh