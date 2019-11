Explozie surprinsă în direct, atac cu grenadă la şcoală. Imagini şocante, sunt morţi şi răniţi VIDEO

Suspectul, în vârstă de 65 de ani, a fost ulterior împuşcat de poliţişti, a precizat o purtătoare de cuvânt a poliţiei din provincie. Poliţiştii au fost trimişi la Colegiul Initao din oraşul Initao, provincia Misamis Oriental, la 771 km sud de Manila, după ce au primit apeluri cu privire la prezenţa în zonă a unui suspect înarmat cu o grenadă.

Când poliţia s-a confruntat cu acesta, el a aruncat grenada, iar unul dintre agenţi a fost ucis încercând să îi protejeze pe studenţii din apropiere. Un al doilea poliţist a fost rănit în urma exploziei, dar a reuşit să-l împuşte pe atacator. Zece studenţi au suferit răni minore în urma deflagraţiei.

Cercetările au arătat că suspectul a venit de la un birou din apropiere al Departamentului de Mediu şi Resurse Naturale, unde se prezentase pentru o problemă cu vehiculul său, care fusese surprins transportând buşteni.

Bărbatul a devenit agitat în interior, după care a fugit din clădirea departamentului şi s-a îndreptat spre şcoală cu grenada, a informat poliţia.

WATCH: A video footage of a grenade explosion at the Initao College in the town of Initao in Misamis Oriental on Thursday, November 28, 2019. More on this shortly. | video posted by Windy Lobendina #CDNDigital pic.twitter.com/LWSlXGjzpR