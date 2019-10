Articol publicat in: Societate

Explozie urmată de incediu la un iaht în Portul Tomis VIDEO

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O explozie urmată de un incendiu a avut loc sâmbătă după amiază, la un iaht în Portul Tomis din Constanţa. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Foto: ziuadeconstanta.ro Pompierii au fost chemați sâmbătă după amiază în Portul Tomis, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu la un iaht din marina portului, informează ISU Dobrogea. Este vorba de iahtul Bavaria, potrivit Ziua de Constanța. La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, ambarcaţiunea SAR cu tun de apă şi un echipaj SMURD. loading...

