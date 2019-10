Articol publicat in: Life

Facebook a căzut în România și în mai multe țări

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Facebook a avut probleme tehnice și utilizatorii de PC-uri și laptopuri nu au putut să-și acceseze conturile. UPDATE: Dificultățile Facebook au fost remediate. Utilizatorii cărora nu li se încărca nimic în News Feed sau care nici nu puteai accesa rețeaua susțin că și-a revenit. Reţeaua Facebook a înregistrat probleme de funcționare, miercuri dimineaţă, mai mulți utilizatori semnalând că nu-și pot accesa paginile. Potrivit site-ului downdetector.com, probleme au început să apară chiar de marţi seară când s-a înregistrat un număr mare de semnalări din partea utilizatorilor. În România, există peste 9 milioane de conturi Facebook. loading...

