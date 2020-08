Fals în raportările COVID. Un pacient susţine că a fost trecut din pix ca fiind infectat cu coronavirus

Bărbatul a povestit la România TV faptul că tatăl său a ajuns la UPU Slobozia, unde a făcut un test pentru coronavirus şi a plecat acasă. Ulterior, peste două zile, a fost contactat de DSU şi anunţat că testul este pozitiv.

"Pe 11 august, la 12:30, tatăl meu a fost luat si dus la UPU Slobozia. A trecut printr-un triaj, i s-a făcut şi testul pentru coronavirus, doctorul ne-a trimis acasă a doua zi. Pe 13 când ne pregăteam să îl ducem la internare am primit un telefon de la DSP prin care ne-a anunţat că pacientul este pozitiv" , a povestit fiul pacientului.

În momentul în care fiul său a deschis plicul cu rezultatul testului COVID a observat faptul că ora recoltării era greşită, bărbatul fiind transportat la UPU la ora 12:30, iar ora testului fiind 09:30. Familia bărbatului nu consideră că tatăl său ar fi infectat cu coronavirus şi susţin că testul este fals.

"Ne-am panicat puţin, am fost surprinşi şi am dat telefon la DSP să primesc informaţii, nu le-am primit şi dânşii ne-au spus că trebuie să intrăm 14 zile în izolare. Nu ştiam că tata e pozitiv, am intrat în contact cu multă lume, am susţinut şi un examen. Mi-a zis că tata nu mai are dreptul să intre în spital, am solicitat alt test. După plecarea de la părinţii mei am deschis plicul cu testul pe care nu apucasem să îl citesc şi când ma uit la data era ora 09:05, când el a fot dus la UPU la 12:30" , a mărturisit acesta.