Familia Duduianu, negocieri cu şefii Poliţiei pentru parastasul lui Emi Pian. "Am promis în faţa legii, anunţăm rudele să nu mai vină"

Elvis Pian a ajuns la o înţelegere cu Poliţia pentru parastasul care va fi organizat duminică, 16 august. Prin urmare, doar 35-40 de persoane vor fi prezente la eveniment pentru ca toate măsurile impuse de autorităţi în contextul pandemiei de coronavirus să fie respectate.

"Când au venit dânşii, domnii poliţişti, şi au venit mai mari, că erau îmbrăcaţi. Am înţeles, am învăţat, ne-au spus de distanţă, măşti. Noi am ajuns la o înţelegere, am respectat legea că şţiam legea. Am promis reprezentanţilor poliţiei, s-au legitimat, dar eu cu durerea mea în suflet nu am reţinut numele. Au vorbit frumos şi noi la fel, şi am spus că mai mult de 40 de persoane nu vor veni la parastas. Ce este la români este şi la ţigani. Am promis în faţa legii, noi anunţăm rudele să nu mai vină, doar 35-40 de persoane, doar rudele de gradul I. Restul nu vin pentru că nu există aşa ceva, este o lege.

După înmormânatere, familia Duduienilor a pregătit pomana, unde accesul s-a făcut doar celor aflaţi pe o listă întocmită de familie şi oamenii legii.