Rudele Luizei protestează la DIICOT faţă de modul în care s-a instrumentat dosarul lui Gheorghe Dincă. Mama ei ameninţă cu greva foamei

Mama Luizei Melencu alături de rudele sale vor protesta la DIICOT faţă de modul în care s-a instrumentat dosarul lui Gheorghe Dincă.

"Eu şi familia mea vom fi la ora 13 la DIICOT în Bucureşti", a anunţat mama Luizei.

Decizia familiei Luizei vine după scandalul de luni de la audieri când avocaţii familie Melencu au anunţat că au fost ameninţati de Gheorghe Dincă la audierea de la IGPR. Apăratorul familiei Melencu, Tonel Pop, a povestit, la România TV, că Gheorghe Dincă ar fi sărit să-l bată şi că l-ar fi întrebat dacă are copii, fete, acestea vor fi violate. Scena s-ar fi petrecut de faţă cu procurorii şi poliţiştii, care se amuzau, acuză Tonel Pop.

"Gheorghe Dincă s-a inflamat pentru că colega mea a atras atenţia procurorului că nu considera normal să nu se citeasca declaratia şi pur si simplu sa semneze declaraţia. I-au facut semn lui Dinca, avea o regie facuta, si Dincă a sarit la noi. (...) Lucrurile au fost foarte grave, le vom consemna în plângere penala impotriva procurorilor si a lui Dincă. Nu au vrut sa intervină, l-au lasat să îşi faca numarul. Era clar că vorbisera cu el. O să cer protectie pentru copii. A fost amenintata si colega mea, ceva ce nu isi poate imagina nimeni. Sunt socat, nu am cuvinte. (...) Gheorghe Dincă ne-a intrebat daca avem fete sa fie violate, de fata cu procurorii si acestia se amuzau. Voi face noi plangeri penale, nu am ajuns sa ma ameninte Dinca, sa ma intrebe daca am fete si procurorii sa se amuze. Facem apel la presedinte si premier sa ne primeasca in audienta", a declarat avocatul Tonel Pop, la România TV.

"Au făcut o declaraţie de trei rânduri în care au spus că Dincă îşi recunoaşte declaraţia din arest. Acum doar au mai citit declaraţia din calculator, au semnat că Dinca îşi susţine declaraţia. Aşa ceva nu s-a mai pomenit, să vii cu scrieri din penitenciar şi să ti le facă drept declarartie. Înainte să deschidă camera ne-au amenintat, au refuzat sa ia atitudine si apoi Dinca a sărit la mine si a spus ca sunt sobolan si ma termina. M-a intrebat daca am copii, cine are fete o sa fie violate. Procurorii il incurajau prin mimică", a declarat avocatul Tonel Pop, la România TV.

La protestul organizat de familia Luizei Melencu, in fata sediului central al DIICOT, vor veni si rudele fetei din judetul Olt. Oamenii spun că drama familiei a lăsat urme adânci pe chipul mamei si al bunicului.

Luiza Melencu a dispărut pe 14 aprilie. DIICOT a anuntat recent că fata a fost violată de către Gheorghe Dincă, dar si de Fane Risipiceanu, bărbatul pe care monstrul din Caracal îl folosea la muncă, în curte.

Între timp, complicele lui Gheorghe Dincă, Ştefan Risipițeanu, așteaptă judecarea contestației la mandatul de arestare preventivă.