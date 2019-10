Articol publicat in: Societate

Fată de 19 ani, găsită spânzurată la o zi după ce îşi vizitase tatăl în închisoare

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O tânără de 19 ani din Alba a fost găsită fără suflare chiar de mama ei. Elevă în ultimul an de liceu, Cosmina își vizitase tatăl care se află în închisoare, cu o zi înainte de a se spânzura în grădina casei, potrivit România TV. Cosmina, o tânără de 19 ani din Stremţ, a avut un sfârșit tragic. Aceasta a fost găsită spânzurată cu o curea de un copac chiar în grădina casei sale. Cosmina își vizitase tatăl care se află în închisoare, cu doar o zi în urmă. Mama fetei este cea care a gasit-o în curte. Tatăl copilei ar fi fost arestat preventiv după ce a fost prins la volan fără permis şi beat. Primele indicii arată că eleva de clasa a XII-a a Colegiului Economic din Alba Iulia şi-ar fi pus capăt zilelor, însă poliţia face cercetări pentru stabilirea condițiilor în care s-a produs nenorocirea. Asupra fetei nu s-a găsit nici un bilet care să îi justifice fapta. Trupul fetei a fost dus la Institulul de Medicină Legală din Alba Iulia. loading...

