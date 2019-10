Articol publicat in: Sport

Gigi Becali, anchetat de FIFA. Ce se poate întâmpla cu FCSB

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Lukasz Gikiewicz (31 de ani) a a reclamat FCSB la FIFA. Polonezul, care şi-a reziliat unilateral contractul, își cere salariul până în iunie 2020 și solicită forului internaţional să impunăo interdicție la transferuri lui FCSB. Lukasz Gikiewicz a jucat doar 196 de minute în Liga 1, până când Gigi Becali a anunțat că e liber să plece, şi a protestat prin intermediul avocatului său, bulgarul Gheorghi Gradev. FCSB a deschis o acțiune disciplinară împotriva jucătorului, încercând să rezilieze contractul fără a mai plăti vreo compensație, imputându-o că a filmat un antrenament făcut separat, deși regulamentul de ordine interioară nu permite folosirea telefoanelor mobile la antrenamente, şi a absentat de la antrenamentele ținute după jumătatea lunii septembrie. Gigi Becali S-A AUTODENUNŢAT în DIRECT. Cum încalcă legea patronul de la FCSB Avocatul fotbalistului, Gheorghi Gradev, a declarat că a reziliat deja unilateral contractul lui Lukasz Gikiewicz "cu justă cauză" încă din 20 septembrie. "Gikiewicz şi-a terminat contractul încă din 20 septembrie și am făcut deja o plângere la FIFA pe 30 septembrie. În plângere, cerem toți banii până la finalul contractului și o interdicție de a mai face transferuri pentru FCSB. Ei voiau să-i facă o acțiune disciplinară, dar după ce i-am notificat despre rezilierea contractului nu au mai răspuns nimic", a declarat Gradev pentru GSP. Polonezul avea un contract până în iunie 2020, cu un salariu lunar de 8.500 de euro. Cum nu și-a primit banii începând cu luna august, solicită suma de 93.500 de euro. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay